Estudiantes angelinos revelan sus expectativas para un nuevo año de clases en Pandemia

Joaquín Castillo, angelino de 18 años, estudió en el Colegio Padre Alberto Hurtado de Los Ángeles. Obtuvo 702 puntos en la prueba de Lenguaje y Comunicación lo que le permitió ingresar a la carrera de Psicología en la Universidad Santo Tomás.

“Quise estudiar esto porque siempre me ha interesado el comportamiento humano, todo lo que tiene que ver con la mente y como funciona. Espero que la carrera me otorgue toda la información y conocimiento necesario para lograr desempeñarme como psicólogo en un futuro”.

Asegura que esta casa de estudios fue prioridad para él cuando vio las opciones de beneficios durante el proceso de postulación. Además, la UST sigue siendo la única institución en la provincia de Biobío que imparte la carrera que Joaquín buscaba.

“Hay muchos prejuicios respecto de la Universidad, pero ahora que ya estoy estudiando en ella me doy cuenta de que en realidad posee mucho de lo que esperaba al momento de estudiar, profesores capaces y atentos, una plataforma cómoda, ha sido una gran experiencia”.



NUNCA, PERO NUNCA ES TARDE

A sus 27, tras pertenecer por cinco años a las filas de la Escuela de Oficiales del Ejército, ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Santo Tomás:

“Siempre ha sido mi intención estudiar Derecho, porque puedo desarrollarme como persona y también aportar a la sociedad. Espero que sea una carrera que me entregué las herramientas y conocimientos para ser un buen profesional”.

La cercanía con su casa y la acreditación como sigo de calidad hicieron que Javier Collao decidiera cambiarse a la UST Los Ángeles.

Sus 751 puntos en la prueba de ingreso de Historia le permitieron concretar el salto que esperaba a la Universidad Santo Tomás, entidad que recientemente obtuvo la acreditación Nivel Avanzado en Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, por un período de cuatro años. Javier también está contento con la distinción otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

“Una vez ya adentro me di cuenta de que es una muy buena universidad, que no ve solamente como un cliente al alumno, sino que lo ve como tal. Hay excelentes profesores, los cuales no solo se limitan a entregar información, sino que a brindar conocimientos sin dejar rezagado a nadie”.



TAMBIÉN EN LA SENDA DEL DERECHO

Cristian González terminó la enseñanza media en el Colegio San Rafael Arcángel con promedio seis. Su buena preparación le ayudó a alcanzar los 781 puntos con los que destacó en la prueba de Historia. Al igual que Javier, estudia Derecho en la Universidad Santo Tomás Los Ángeles:



“Las humanidades me atraen mucho y por ende también las leyes que son de gran aporte en la sociedad actual. Espero de la carrera una enseñanza que me de las herramientas necesarias para lograr el gran objetivo por que el me he empeñado”.

Sus primeros andares como tomasino han sido positivos, según describe, en un año que estará marcado por las clases online y la aclimatación a nuevas modalidades de aprendizaje: “Me ha parecido una universidad agradable y familiar que se esmera en lograr una instrucción rica en contenido”.



POLÍTICA Y TRABAJO SOCIAL

Fredy Silva tiene 26 años y su mejor carta bajo la manga fueron los 733 puntos que logró en la prueba de Lenguaje y Comunicación, gracias a sus frecuentes lecturas de actualidad.

En el 2020 cursó la carrera Técnico en Trabajo Social del Centro de Formación Técnica Santo Tomás Los Ángeles, pero su horizonte siempre fue el campo universitario.

“Los políticos deberían ser Trabajadores Sociales porque es la carrera que se mejor se enfoca en la sociedad, por eso mi elección. Estoy muy conforme con Santo Tomás respecto del año pasado con la pandemia, ahora la comunicación es más clara y todo mucho más ordenado”.

Junto a ellos, se encuentra también Aracely Cortés quien obtuvo un puntaje destacado en la prueba de ingreso a la Educación Superior. Sobre 700 puntos en la prueba de Lenguaje de Comunicación le permitieron pasar del Liceo Enrique Ballacey Cottereau a la carrera de Psicología en la UST Los Ángeles.