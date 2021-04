Mulchén: Agrupación de trabajadores informales claman por ayuda debido a cuarentena

Una difícil situación enfrentan trabajadores informales de la provincia de Biobío debido a los diferentes procesos de cuarentena que viven gran parte de las comunas de nuestra zona, lo que ha generado el confinamiento obligatorio de los trabajadores que no cuentan con algún tipo de vínculo contractual, obligándolos a permanecer en sus hogares, a pesar de que muchos de ellos ven en su trabajo diario la oportunidad de generar ingresos para sus familias e intentar sobrellevar la crisis financiera que ha provocado la pandemia de Covid 19 desde el inicio.

Debido a esta realidad, en la comuna de Mulchén se creó la Agrupación de Trabajadores no formalizados, cuya vocera es Ana María Avello, quien en conversación con diario La Tribuna relató que viven difíciles momentos “esta agrupación nace producto de esta problemática social de no poder trabajar en cuarentena, y hoy represento más de 100 familias de la agrupación y que tenemos este inconveniente de no poder contar con un permiso de desplazamiento para cumplir nuestras funciones laborales”, precisó.

REALIDAD DE LAS FAMILIAS

Junto con ello, Ana María agregó que aún la agrupación no ha podido ser establecida, ya que “lamentablemente estamos en una sociedad llena de burocracia donde nos piden pasar mil pasos para formalizarlos y no contamos con los recursos necesarios. Nosotros somos personas activas socialmente que contribuimos a la sociedad y necesitamos llevar el ingreso diario a nuestra familia porque sabemos y estamos conscientes de la problemática que hay a nivel mundial del virus. Qué más nos gustaría de quedarnos en nuestras casas y prevenir, pero lamentablemente hay cuentas que pagar. Cómo pagamos la luz, cómo pagamos el gas, la matrícula de los estudiantes, la cuota de ese crédito que solicitamos para realizar una inversión, ya que hoy en día todas las personas han tenido que reinventarse, tienen inversiones estancadas porque no han podido salir a vender los productos”.

INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN

La dirigente además relató parte de las personas que, hasta el momento, forman parte de la agrupación mulchenina: “Está constituida por madres solteras, mujeres que han tenido que tomar el liderazgo en su casa porque los maridos perdieron el trabajo o porque lamentablemente el jefe de hogar falleció, estudiantes que producto del fallecimiento de un familiar han tenido también que dar la lucha y dejar su estudios, tenemos hasta personas mayores que lamentablemente no cuentan con pensiones dignas y han tenido que seguir trabajando en otro tipo de negocios, además muchas de las personas de esta agrupación son trabajadores que antes eran dependientes y lamentablemente quedaron sin trabajo producto de la pandemia y han tenido que reinventarse haciendo un nuevo trabajo creando una nueva empresa, o aprendiendo un nuevo oficio. Las mujeres que estaban en la casa han tenido que aprender a elaborar nuevos productos para poder salir a vender a la esquina o también para poder ir a despachar a domicilio, pero hoy en día estamos de manos cruzadas, no nos dejan trabajar no nos dejan desenvolver nuestras funciones.”

Ante esta situación, Ana María Avello realizó un llamado a las autoridades de la zona, donde solicitó una alternativa para que cientos de familias de esta comuna puedan volver a desempeñar sus funciones, a pesar de los procesos de confinamiento. “Quiero hacer un llamado a las autoridades de este país a que nos miren, miren a la clase trabajadora porque estamos siendo invisibles para ellos, nadie está preocupado de nuestro problema, nosotros no estamos catalogados ni como ricos ni como pobres, así que no podemos optar a beneficios del gobierno porque la mayoría de los beneficios del gobierno tiene una letra chica, y no es para todos. No podemos darnos el lujo de quedarnos en casa, qué más nos gustaría a nosotros pero lamentablemente no podemos, día que no trabajamos día qué no generamos un ingreso, por eso nosotros no estamos buscando que nos regalen las cosas, estamos solicitando una ayuda con un permiso para no andar como ladrones o delincuentes arrancando de una fiscalización, porque somos personas que contribuimos a la sociedad, somos personas que merecemos dignidad y merecemos respeto”.

Finalmente la dirigente hizo un llamado a solucionar este problema otorgando un permiso especial de desplazamiento, y donde además llamó a “todo el resto de las comunidades a nivel nacional de la otras comunas, a todos los trabajadores que deben ser miles a nivel nacional y que están con este problema, la mayor parte del país necesitamos trabajar necesitamos que nos ayuden a solucionar el problema”, finalizó.