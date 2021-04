Apple indemnizará con $2.500 millones a usuarios chilenos por IPhones “lentos”

Así lo informó la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), que confirmó que logró llegar a un acuerdo con la empresa tras presentar una demanda colectiva por prácticas que reducirían el funcionamiento de los teléfonos móviles.

El proceso comenzó en diciembre de 2018, luego de que el fabricante de iPhone reconociera que, con sus actualizaciones, algunos equipos envejecían de manera más rápida.

A partir de dicha declaración, 150 mil usuarios locales firmaron la demanda colectiva, que mencionaba que los modelos afectados eran los iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, y SE adquiridos entre los años 2014 y 2017.