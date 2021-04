346 sumarios se registran en la provincia de Biobío por incumplir cuarentenas domiciliarias

La seremi de salud de la región del Biobío informó las cifras relacionadas a las fiscalizaciones realizadas a pacientes que cumplen cuarentenas domiciliarias en la provincia de Biobío y también en la región, además de la supervisión del cumplimiento de sus contactos estrechos.

De este forma, en la provincia de Biobío se registran hasta la fecha 45 mil 884 inspecciones, las cuales han originado el inicio de 346 sumarios sanitarios.

A nivel regional, 401 mil 403 fiscalizaciones se han realizado con el objetivo de verificar el cumplimiento de cuarentenas domiciliarias por parte de la SEREMI de Salud del Biobío, tanto de casos confirmados Covid-19 como de contactos de alto riesgo, dando inicio a 2.294 sumarios.

El seremi de salud de la región del Biobío Héctor Muñoz indicó que “superamos las 401 mil fiscalizaciones a cuarentenas domiciliarias en la región desde el inicio de la situación sanitaria por Covid-19, con el objetivo de garantizar que no se vulnere esta medida esencial para evitar la propagación de la enfermedad. En total se inspeccionaron 101 mil 650 personas con Covid-19 positivo y otras 299 mil 753 en su condición de contacto estrecho, proceso que ha dado origen a 2 mil 294 sumarios sanitarios”.

Además en la provincia de Concepción se concentran 231 mil 559 inspecciones, con 1 mil 649 sumarios, y en Arauco fueron 124 mil fiscalizaciones, con 299 sumarios sanitarios.

Es importante recordar que las personas que no realizan cuarentena domiciliaria en residencias sanitarias, porque sus domicilios cumplen con las condiciones para una cuarentena efectiva, no pueden salir del hogar, deben dormir solos en una pieza con ventilación, tener sus propios utensilios para comer y no compartirlos, usar toalla individual o de papel, depositar desechos en bolsa plástica, cerrarla y botarla.