Luis Ferreira: “Estar en Iberia es la oportunidad de mi vida y me la voy a jugar”

Créditos Deportes Iberia

Sin duda este nuevo semestre deportivo se alza como una gran oportunidad, donde Iberia se jugará el todo por el todo, con la finalidad de lograr el anhelado ascenso de división. Luego que se depusiera el paro que se generó en torno al cupo de promoción desde la Segunda División a la Primera B, el elenco azulgrana ha oficializado grandes novedades en su plantel.

Una propuesta totalmente renovada, con grandes nombres de indudable categoría, entre ellos destaca la contratación del delantero brasileño de 23 años Luis Ferreira Dos Santos, quien la pasada temporada jugó en uno de los equipos recién ascendidos a Primera División, Deportes Melipilla.

“Luisinho” estuvo por ocho años en las divisiones menores del Santos brasileño y también registró pasos por el equipo juvenil de la Universidad Católica.

Esta contratación se alza como una de las grandes jugadas realizadas por el nuevo director deportivo iberiano Sebastián González, quien fue oficializado en el cargo el 9 de febrero de 2020.

Es así como de la mano del técnico Eduardo Lobos y “Chamagol” un renovado plantel representante de la capital provincial de Biobío espera lograr el sueño que ha estado congelado por años, ver a Deportes Iberia en Primera División.

Diario la Tribuna conversó en exclusiva con el ariete Luis Ferreira sobre su llegada a Los Ángeles y su proyección deportiva dentro de la escuadra de la “I”.

¿Cómo se gestó su arribo a Deportes Iberia, cuáles son sus principales características como jugador?

Llegué al club muy bien, me encanta estar acá, es un ambiente maravilloso. Sebastián González me contactó a través de Deportes Melipilla y al profe Eduardo Lobos le gustaron mis condiciones como jugador, el trato se dio y funcionó todo bien gracias a Dios.

Respecto a mis características como jugador creo que la definición es un punto fuerte en mi juego, también me gusta explotar mucho lo que es el uno contra uno y desmarcarme en movimientos sin balón, tomar diagonales buscando los centros, me gusta aportar desde ese aspecto. Siempre manteniendo gran presión buscando constantemente el balón.

Ya llevo cuatro años en Chile por lo que puedo decir con propiedad que me gusta el frío, por lo que el clima de Los Ángeles me resultará muy agradable. Viví dos años en el complejo de la Universidad Católica, ahí es precordillera y en el invierno es muy crudo, así que ya estoy adaptado.

Respecto a su paso por Deportes Melipilla, ¿cómo valoras tu experiencia?

Melipilla me sirvió mucho para crecer como profesional, me tocó entrenar muchísimo y por más que jugué tuve la fortuna de no me lesionarme nunca. Existía una gran y sana competencia interna por los puestos de titularidad, lo que sin duda me ayudó demasiado a mejorar, aunque no era un titular fijo creo que me ayudó a dar un gran salto de calidad.

En este contexto, actualmente estoy listo para explotar todo mi talento en esta próxima temporada que se nos viene.

Llegué listo para sumar y para crecer junto a este equipo, jugué contra Iberia en 2018 y pude notar que es una gran institución con mucho prestigio además de trayectoria en el medio.

¿Qué opina sobre la propuesta deportiva de Deportes Iberia y su meta respecto a lograr el ascenso?





Primero que todo me gusta mucho como trabaja el técnico Eduardo Lobos, a él gusta proponer el juego y por sobre todo tener el balón. Me gusta mucho como se está llevando la metodología de trabajo estoy muy cómodo.

Mi familia está toda en Brasil, aquí llegué a vivir a la casa del club, donde me han dado todas las comodidades es un ambiente muy grato realmente me están dando todas las posibilidades para dar lo mejor de mí. Los jugadores realmente estamos comprometidos con darle una gran alegría a la hinchada azulgrana que realmente se lo merece.

Con un total de 17 jugadores alejados del club por diversas razones, la conformación del nuevo plantel iberiano, tiene una renovación importante y en todas sus líneas.