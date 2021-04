Los Ángeles: Autoridades llaman a extremar medidas de autocuidado en feriado de Semana Santa

En el terminal pesquero de nuestra comuna, Cristóbal Vidal –delegado provincial de la Seremi de Salud- y Marta Aravena, directora comunal de Salud, coincidieron en que la situación de Los Ángeles y Biobío es crítica, por lo cual no se puede sobrecargar la red asistencial con situaciones extras derivadas del consumo de productos marinos crudos o en mal estado.

Vidal informó que, a lo largo de esta semana, ya se realizaron 71 fiscalizaciones en puntos de ventas de pescados y mariscos, las que arrojaron 3 sumarios sanitarios por procedencia no clarificada y pérdida de la cadena de frío. Frente a ello, pidió que la compra de estos alimentos sea realizada solo en lugares autorizados y que se consuman cocidos.

“Lamentablemente hoy día estamos con una red colapsada, por lo tanto, de generarse un brote alimentario, nosotros no queremos adicionarle a la red asistencial una carga que significa que tengamos un brote asociado al consumo inadecuado de estos productos. Así que, en ese sentido, hago un llamado fuerte a la gente a cuidarse este fin de semana porque la red asistencial no está en condiciones hoy día y lo sabemos, producto de la pandemia por Covid, de sobrecargarse con otras situaciones nuevas”., precisó la autoridad

SITUACIÓN DE LOS ÁNGELES

En lo que respecta a Los Ángeles, Marta Aravena, directora comunal de Salud subrayó que éste es el peor momento de la pandemia en lo local, con un promedio de 92 casos nuevos diarios en marzo –que sube a 102, si se consideran solo las últimas 2 semanas del mes- y 666 activos, es decir, que pueden contagiar a otros. Por lo mismo, pidió un sacrificio personal extra, para que todos los esfuerzos de los profesionales de salud resulten efectivos.

“Evitar las aglomeraciones, evitar los encuentros familiares. Lamentablemente estamos viviendo una situación así. No tenemos más camas críticas, la situación de la última cama –que en algún momento vamos a tener que vivir-, no queremos llegar a eso. Así que, a lo mejor, las personas no lo comprenden porque no lo han vivido, no han vivido la situación de muchas, muchas personas que han tenido que ver cómo sus familiares han estado conectados a ventiladores y han muerto por esta pandemia”.

En cuanto al positivo proceso de vacunación Covid-19 –que se retomará el lunes 5 de abril luego de este receso de fin de semana-, la directora comunal de Salud precisó que Los Ángeles ha aplicado un total de 126.072 dosis. De éstas, 81.747 son primeras dosis, 44.325 segundas dosis y 113.322 han sido inoculadas por la Dirección Comunal de Salud y sus 7 CESFAM.

Fuente: Municipalidad de Los Ángeles.