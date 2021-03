Cuatro detenidos al tratar de escapar en auto robado

Dependiendo del año y el kilometraje, el precio de un station wagon Dogde, modelo Journey, está entre los 12 y los 15 millones de pesos. Como buen modelo americano, se caracteriza por su aspecto robusto y comodidad.

En uno de esos vehículos viajaban cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) cuando fueron controlados por efectivos de carabineros de la Subcomisaría “René Sepúlveda Parraguez”. El problema es que circulaban en horario de toque de queda en un móvil que había sido robado en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana. De hecho, las patentes habían sido adulteradas para evadir la búsqueda policial.

Pero eso no es todo. Cuando los funcionarios policiales quisieron controlarlo en la avenida Padre Hurtado, simplemente escaparon a toda velocidad por la misma avenida hacia el sur.

No contaban con que los efectivos de carabineros se coordinaran vía radial con otras patrullas para darles caza. La persecución no duró demasiado: en la avenida Vicuña Mackenna, frente a la ex planta Iansa, fueron interceptados y detenidos.

Al ser apresados, se dieron cuenta que no solo circulaban con toque de queda y con patentes falsas. Faltaba más: el station wagon tenía un encargo vigente por el delito de robo desde la comuna de Las Condes.

Los cuatro ocupantes del Dodge (dos hombres de 24 años, con domicilio en Lo Espejo y Concepción y dos mujeres de 20 años con residencia en Puente alto y Los Ángeles respectivamente) fueron arrestados por los cargos de receptación de vehículo robado y falsificación de placas patentes.

No se trata de un caso único, En días recientes también ha habido casos de personas que viajaban en autos de alta gama (Mercedes Benz y Porsche) que habían sido sustraídos en portonazos perpetrados en la Región Metropolitana. En esos casos, sus ocupantes también fueron detenidos.