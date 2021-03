Mulchén y el Instituto Nacional del Deporte potencian el nuevo horario “Elige Vivir Sano”

El Ministerio de Salud anunció que se extenderá la banda horaria para hacer deporte del programa Elige Vivir Sano durante los fines de semana.

En este contexto desde la comuna de Mulchén y con el fin de potenciar esta instancia deportiva gestionaron el recibimiento de diversos materiales otorgados por el IND, que serán entregados a los habitantes de la comuna con la finalidad de promover la actividad física y la vida sana.

“Nuestros vecinos están agotados, la pandemia ha sido extensa y los mulcheninos no hemos estado exentos de ella. En esta segunda cuarentena, toda forma de ayuda o estímulo es bien recibido, por eso agradecemos al Instituto Nacional del Deporte, por ser parte de estos incentivos que en definitiva ayudan a sobrellevar la crisis sanitaria”, aseveró el alcalde Jorge Rivas.

NUEVA MODALIDAD EN DETALLE

El próximo sábado 27 de marzo comienza a estar vigente el nuevo horario “Elige Vivir Sano” instancia de esparcimiento que permitirá a las personas que residen en comunas con cuarentena realizar actividad física al aire libre entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana durante los fines de semana y festivos. Para el resto de los días -de lunes a viernes- se mantendrá el horario que rige entre las 7:00 y las 8:30 de la mañana.

Para el uso de este horario no se necesita ningún permiso especial de Comisaría Virtual. Los únicos requisitos son no utilizar transporte para desplazarse y realizar actividades deportivas individuales.

Respecto a la colaboración del IND, junto a la comuna de Mulchén, Marco Loyola seremi del Deporte explicó que “es importante para nosotros que las personas utilicen la franja horaria que está dispuesta para la actividad física. Sé que el municipio mulchenino va administrar perfectamente bien cada una de las indumentarias que el Instituto del Deporte está poniendo a disposición para poder entregárselo a los vecinos y vecinas de Mulchén, para que realicen actividad física“.

Cabe destacar que la finalidad de esta franja horaria es que las personas puedan hacer actividad física en solitario sin tener que estar haciendo deportes colectivos; no se puede jugar futbol, básquetbol, vóleibol, sin embargo sí se puede andar en bicicleta y correr.

DATO A TENER EN CUENTA

Para las comunas que no se encuentren en cuarentena o etapa de transición no existen limitaciones de horario para la práctica deportiva, respetando el toque de queda (22:00-5:00 AM). Sin embargo, se mantienen los aforos máximos permitidos según la fase: Transición (fase 2), 10 personas al aire libre (de lunes a viernes); Preparación (fase 3), 25 personas al aire libre, 5 en espacios cerrados; Apertura Inicial (fase 4), 50 personas al aire libre, 10 en lugares cerrados.