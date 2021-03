Investigan a mujeres de Yumbel por la muerte de hombre de 90 años ocurrida en Pemuco

Una pena de presidio perpetuo simple y otra de 15 años de presidio está pidiendo el fiscal jefe de Yungay, Mario Lobos Ortiz, en contra de G.G.Q y C. C.M, ambas acusadas de parricidio y homicidio por la muerte a golpes de Miguel Lagos (90), el 20 de mayo de 2019, en Pemuco. La primera imputada es bisnieta de la víctima y la otra mujer, pareja de un bisnieto.

Durante la jornada de este martes, se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, en el Juzgado de Garantía de Yungay y se remitieron los antecedentes al Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, el que deberá fijar la fecha para el juicio.

El fiscal Mario Lobos indicó que “este hecho ocurrió el 20 de mayo del 2019, en donde los hechos de acusación señalan que las acusadas agredieron a la víctima de 90 años de edad, causándole la muerte a través de diversas fracturas con elementos contundente”, precisó.

El persecutor explicó que las dos acusadas trasladaron a la víctima al sector Dañicalqui, un área de difícil acceso y de caminos forestales, en Pemuco, donde dieron muerte al anciano con golpes de un objeto contundente, con el que le causaron diversas fracturas y un trauma cráneo-encefálico.

Miguel Lagos se mantuvo desaparecido casi dos meses hasta que su cuerpo fue hallado el 13 de julio de 2019. Según lo indicado por Fiscalía, salió de su casa en Chillán el mismo 20 de mayo con destino a Yumbel, en la Región del Bío Bío, para pedir a su bisnieta, una de las imputadas en estos hechos, que abandonara la casa de su propiedad.

DEFENSA RECHAZA ARGUMENTOS PRESENTADOS POR FISCALÍA

Por su parte el abogado defensor de ambas imputadas, Nicolás Arismendi se refirió a esta audiencia de preparación de juicio oral, donde precisó que “el Ministerio Público hizo lectura de la acusación, derechamente imputan el delito de parricidio y homicidio de mis defendidas, donde la penas son de presidio perpetuo simple y además, la pena de 10 años y un día a 15, por el homicidio simple por la coimputada de la causa. El Ministerio Público además hace ciertas alegaciones en cuanto a circunstancias agravantes como el abuso de fuerza y superioridad y además de abusar del grado de confianza. Nosotros como defensa también hicimos aporte de pruebas tanto testimoniales como documentales, y lo que buscamos derechamente es lograr la absolución de mis defendidas, entendiendo que no existe ningún móvil como plantea el Ministerio Público, ni tampoco se produjeron los hechos bajo el contexto o la narrativa que sostiene el Ministerio Público en su acusación”, precisó.

En paralelo desestimó los argumentos que presentó la Fiscalía “realmente nosotros no estamos contentos con el móvil, fiscalía plantea dos, donde uno tiene relación con el inmueble y donde dicen que don Miguel hubiese ido a solicitar a mi representada que se retirara del inmueble, y el segundo que es un supuesto préstamo de un millón de pesos que siempre argumenta el Ministerio Público” agregó abogado Nicolás Arismendi.

Ante esto, enfatizó que “nosotros dentro de las diligencias investigativas pedimos que se oficiara a la empresa donde mi representada trabajaba y vimos que tenía un sueldo que bordeaba el millón de pesos, es decir, realmente por un préstamo de un millón de pesos entendemos que no existe un móvil para matar a alguien. En segundo término, la casa no era de don Miguel, pertenecía a una comunidad hereditaria por tanto son cuatro herederos, entonces discrepamos de aquel móvil porque entendemos que bajo esa condición deberían haber –por ejemplo- matado a los cuatro herederos, cuestión que no es el caso, y como tercer elemento mi representada estaba próxima a ser beneficiada a un crédito de Serviu, entonces se encontraba próxima a recibir su vivienda propia, entonces discrepamos bastante de aquel supuesto móvil del Ministerio Público”.

Finalmente hay que indicar que luego de esta audiencia de preparación, se enviarán los antecedentes al Tribunal Oral en lo Penal de Chillán durante las próximas 48 horas para fijar fecha para el inicio del Juicio Oral.