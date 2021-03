Gobierno reiteró su rechazo al tercer retiro del 10%

Durante la presente jornada el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, reiteró nuevamente el rechazo del gobierno al tercer retiro de fondos previsionales y descartó la posibilidad de entregar un bono universal, tal como han sugerido de Renovación Nacional.

La autoridad señaló en una entrevista con Mega Plus que “tres millones de personas no tienen ni un peso en los fondos de pensiones y además que son para financiar las pensiones del futuro y las personas que están en los primeros deciles de ingresos, es decir, las más vulnerables, no tienen ahorros en los fondos de pensiones porque tienen trabajos que son informales”.

En esa línea, planteó que “la única manera de llegar a ellos es a través del IFE, ahora en mayo se va a complir un año desde que partió, es decir, vamos a tener familias a las cuales se les ha podido ayudar durante 12 meses”.