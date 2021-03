Colegio de profesores llama a conformar Mesa Comunal por la Educación

Los Ángeles al cumplir su cuarta semana consecutiva de confinamiento mantiene una situación crítica en el ámbito de la salud, y por lo mismo, este año escolar comenzó con actividades telemáticas para los alumnos de los distintos establecimientos de la provincia de Biobío.

En esta materia Diario La Tribuna conversó con el presidente del Colegio de Profesores de Los Ángeles, Hugo Morales Contreras, respecto de distintas materias relacionadas a la educación y el impacto de la pandemia a nivel local debido a un brote que afectó a un establecimiento educacional de la comuna, la propuesta del gremio en instalar una mesa comunal con participación de distintos actores relacionados al ámbito de la educación, y la compleja realidad que viven estudiantes de sectores rurales y docentes ante la falta de conectividad para desarrollar clases en modalidad on line.

BROTE DE COVID 19

En primera instancia, respecto del brote que afectó a parte del personal del Colegio San Gabriel, Morales comentó que “es lamentable la situación con los colegas, nosotros también estamos viviendo una situación en el sistema público donde colegas nuestros, se contagiaron antes de comenzar el año escolar y están muy complicados también. Yo lamento que en el establecimiento, aunque hayan tomado todas las medidas de precaución, igual se hayan producido los contagios, eso quiere decir que tiene razón el presidente nacional del Colegio de Profesores y todas la agrupaciones que están en contra del retorno –entre ellos el Colegio Médico- de no propiciar la vuelta presencial a clases, y menos en este periodo de cuarentena ya que nosotros dejamos establecido a nivel nacional que debemos volver sólo cuando estemos en fase 4”.

En esa misma línea agregó que dada la contingencia sanitaria que afecta a nuestra comuna “por ningún motivo deberían haber vuelto los colegas a trabajar al establecimiento a hacer las clases desde ese lugar, ya que si bien hacen clases telemáticas, las hacen de los establecimientos, entonces es complicado en ese sentido ya que perfectamente podrían hacer las clases desde su casa así como lo hacemos en el sistema público”, precisó.

CREACIÓN DE MESA COMUNAL

El presidente del Magisterio también se refirió a la formación de una mesa comunal para abordar la situación actual en materia de educación, y donde participen los distintos gremios relacionados a este ámbito en la zona. En particular precisó que “desde que surgió la postura de crear las mesas comunales para tomar las decisiones para el retorno a clases -que eso fue una propuesta del Colegio de Profesores en el consejo asesor del plan Paso a Paso Abramos las escuelas en Santiago a nivel nacional- nosotros estamos de ahí en conversaciones con el jefe DAEM hace dos o tres semanas y aún no hemos podido establecer la mesa a nivel comunal”, puntualizó.

En esa misma línea precisó que “en esa mesa comunal necesitamos que haya representantes de Salud, la Unión Comunal del Centro de Padres, Asistentes de la Educación, e incluso los sindicatos de conductores escolares de la comuna, ya que tiene que ser una mesa amplia y nutrida que nos permita tomar decisiones y opiniones de todas las organizaciones”, indicó Morales. A su juicio, se generaría una instancia de representatividad de todos los actores del área de la salud, que permitiría adoptar determinaciones relacionadas a las clases de los niños en la comuna y otros temas relacionados, por lo que el gremio mantiene el llamado a conformar, lo antes posible, la mesa comunal e integrar las consideraciones de toda la comunidad educativa.

ZONAS RURALES

Finalmente Hugo Morales dio a conocer una compleja situación que afecta a los alumnos de sectores rurales de la comuna que no tienen clases virtuales debido a los problemas de conexión y la falta de señal en estos puntos. En este caso precisó que “la ruralidad es muy complicada ya que la gran mayoría de las escuelas no tiene conectividad o bien, la que hay en las escuelas es muy baja. Entonces no pueden trabajar de manera normal, por lo que la mayoría de los establecimientos no puede hacer clases en línea. Esto a pesar de que en algunas escuelas se realizaron inversiones a través de la ley SEP y se compraron Tablets y otros elementos para los niños, pero si no hay conectividad no les sirve de nada. Entonces, en la mayoría de los establecimientos rurales lo que están haciendo los colegas es entregar guías, tal como el año pasado”, finalizó.