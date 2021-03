¿Cuáles fueron las propuestas de los postulantes a la alcaldía de Los Ángeles sobre desarrollo urbano?

SOLUCIÓN A CAMPAMENTOS

Esteban Krause:

“Los municipios nos estamos haciendo cargo de una problemática en que no tenemos atribuciones ni recursos pero sí tenemos las ganas.

En ese sentido, es fundamental que las políticas del Ministerio de Vivienda puedan responder a cada una de esas realidades. Estoy convencido que esas políticas tienen que ver con un rol más activo del Estado. Cuñibal y otros campamentos serán erradicados y tendrán una vivienda pero que no quepa ninguna duda que como se está haciendo, en dos o tres años más vamos a tener campamentos instalados. En los campamentos y las viviendas sociales, debe tomar un rol más activo el sector privado pero con acciones más fuertes del sector público. El municipio debe jugar un rol orientador para poner en marcha las políticas públicas pero acá no hay políticas públicas en las cuestiones de los campamentos, solo situaciones de resolver una localidad o un lugar pero no la generalidad de la comuna”.

Bruno Vyhmeister:

“La problemática de los campamentos es que están en los terrenos de ferrocarriles del Estado y eso es muy difícil de abordar porque ferrocarriles no hace una adecuada administración de sus bienes. Eso es un buen desafío para el municipio para ver cómo lo aborda y que no sean focos de campamentos.

En Llano Blanco, las familias son de origen mapuche pehuenche. Otras estrategias de años anteriores para relocalizar fueron un fracaso.

El principal problema es que no tienen alcantarillado ni un sistema adecuado. Tienen un APR cerca que se puede ampliar y así completar la radicación, así que se va a trabajar en eso”.

INFRAESTRUCTURA VIAL

Esteban Krause:

“Debemos tener una perspectiva de mediano y largo plazo. A mediano plazo, construir la remodelación de la avenida Ercilla, Orompello en doble sentido, conectar Ricardo Vicuña con los sectores oriente y poniente, generar la circunvalación norte y mejorar el tránsito en la avenida Las Industrias.

Los Ángeles va avanzando para convertirse en un área metropolitana. Esta comuna cada día tiene más importancia en los sectores aledaños, en las 13 comunas de la provincia y en la parte norte de La Araucanía.

Como proyecto de largo plazo, la vía ferroviaria se debe convertir la avenida Ferrocarril que puedan conectar las circunvalaciones. Para nosotros, eso es de primera prioridad”.

Bruno Vyhmeister:

“Hay que materializar sí o sí las dos circunvalaciones, la norte y la sur. Pero también se deben considerar las consultas ciudadanas por el impacto de estas obras. La circunvalación norte va a atravesar el Destacamento N° 17 y eso haría peligrar la permanencia de la unidad militar. Esas dos obras viales son de vital importancia para descongestionar todo lo que va a desembocar desde la ruta Nahuelbuta.

Tiene prioridad principal la avenida Las Industrias, lograr que se extienda en doble vía completamente. Estas tres obras son fundamentales en lo referido a la movilidad y accesibilidad a la ciudad. Hoy en día el tránsito es un caos. Tenemos tacos incluso con pandemia. La ciudad tiene que ser un polo importante de negocios a nivel nacional e internacional para posicionarlo como un centro logístico. Estamos en medio de Chile y tenemos el gran desafío de lograr la relevancia, de estar en el mapa.

Somos una capital forestal, de energías renovables o convencionales. Tenemos que hacer un input. Ahí el municipio tiene mucho que decir y tiene un rol muy relevante”.

APORTE AL ESPACIO PÚBLICO

Esteban Krause

“Esta herramienta legal nos permite en las comunas tener una fuente de inversión y también resolver algunos temas que se presentan por los proyectos inmobiliarios. Es una tremenda herramienta. Nosotros ya estamos trabajando en un banco de proyectos que nos permita acceder a esos recursos y también estamos avanzando en conversar con las organizaciones sociales, queremos que esto responda a la inquietud de vecinas y vecinos”.

Bruno Vyhmeister

“Es una tremenda ley y estamos atrasados. Esto está rigiendo y tanto la inversión pública como la privada tienen que ser una compensación para la ciudad. Yo lo primero que haré si salgo electo es eso, porque esos son recursos que no se están invirtiendo en la comuna (…) Es importante que esta discusión tenga una consulta ciudadana, sobre qué es lo que consideran más relevante”.