Confirman investigación a diputado por reunión sin medidas sanitarias

El sábado pasado se publicaron fotos en el Fanpage del diputado del distrito 21 Cristóbal Urruticoechea en que el legislador y el candidato a constituyente, Pablo Perelló, comparten un desayuno con integrantes de una familia en la población Ciudades de Chile en la ciudad de Los Ángeles.

Por las imágenes, se observa que el encuentro se realiza en un sitio cerrado y de las cinco personas que aparecen, cuatro de ellas están sin mascarilla.

Por la fecha de la publicación (sábado 13 de marzo), el encuentro ocurrió en uno de los días en que los contagios por coronavirus están en su punto más álgido en la capital provincial desde que se inició la pandemia, con cerca de un centenar de contagios diarios y con la atención de urgencia hospitalaria por la enfermedad en el límite de sus capacidades.`

De hecho, los habitantes del radio urbano de la capital provincial – que suman más de 150 mil personas – están en cuarentena total desde el 21 de febrero pasado por la misma razón.

Las imágenes del encuentro fueron divulgadas en las redes sociales por personas que reclamaron la ausencia de medidas de protección, pese a estar en el peor momento de la pandemia.

Al respecto, el propio seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, confirmó que instruyó al delegado de la Autoridad Sanitaria, Cristóbal Vidal, para que investigue en qué circunstancias y en que comuna de produjo el hecho.

La autoridad de salud recordó que los candidatos y autoridades deben respetar las medidas sanitarias en las comunas en cuarentena. “Sé que los candidatos dicen que se pueden movilizar por las comunas usando los permisos de desplazamiento, no haciendo reuniones y no ingresando a las casas. Pueden entregar su material en las ferias y en diferentes lugares, en el exterior o en el interior de las casas, pero no entrando a los lugares porque estamos en una situación compleja”, acotó Muñoz.

No es primera vez que autoridades son sorprendidas en respetar las medidas sanitarias de resguardo, como el uso de mascarillas o de la distancia física. En junio del año pasado, la senadora y en ese entonces, presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y el concejal de Los Ángeles, Francisco González, participaron en una reunión en una sede en la localidad de Santa Fe. En aquella ocasión, una de las vecinas publicó las fotos de dicho encuentro en las redes sociales en que se observaba el incumplimiento de estas medidas pero después la bajó.

La Tribuna se contactó con el equipo de comunicaciones del legislador donde se informó que esta semana se encuentra en el Congreso. Sin embargo, se espera que dentro de la jornada se refiera a esta situación.