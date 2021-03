Anastasia Sanzana se alista a participar en el Grand Prix de Concepción 2021

La marchista oriunda de la comuna de Negrete Anastasia Sanzana Beratto actualmente se alza como una de las deportistas más prolíferas del país a lo largo de los últimos años. Ya que ostenta la mejor marca nacional en 10.000 metros, con unos impecables 47’24”35.

Además, tras su última participación en el campeonato “Sudamericano de Marcha Atlética” realizado en Lima Perú, logró el 11º puesto a nivel sudamericano de la especialidad. Subiendo un lugar más respecto a su última clasificación, ubicándose en tierra derecha para clasificar a las diversas competencias internacionales que ocuparán la agenda deportiva este año.

Actualmente la principal meta de la deportista es lograr participar en el Panamericano de marcha a realizarse en Guayaquil, Ecuador, el 5 de mayo.

Sin embargo antes de llegar a la anhelada competencia internacional la marchista espera sortear diversas competencias en el contexto nacional una de ellas es el Grand Prix de Concepción este próximo 14 de abril. Instancia donde Anastasia desea mejorar su marca nacional en los 10 kilómetros y lograr su ranking clasificatorio.

“Tengo toda la intención de competir este año en el extranjero siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan. Espero vacunarme prontamente para viajar con mayor seguridad. En el Grand Prix de Concepción, competiré en una distancia menor por lo que será una prueba más rápida, donde estoy segura que puedo estar dentro de mis mejores tiempos” aseveró la atleta respecto a sus competencias más cercanas en calendario.

La marchista también declaró que ha mantenido su régimen de entrenamientos en casa donde utiliza una máquina trotadora, alternando esta rutina con prácticas en la calle. Sin embargo debido al aumento de contagios Covid-19 en Negrete la deportista dejó de marchar al aire libre en el horario permitido por el plan Paso a Paso de Gobierno, desde las 07:00 hasta las 08:30 horas.

“Mi comuna retrocedió recientemente a la etapa de transición y es posiblemente llegue a cuarentena por lo que tomé el resguardo de continuar con mis entrenamientos desde mi casa”, afirmó la deportista.

Respecto a su adaptación para desarrollar óptimamente su entrenamiento de alto rendimiento dentro de su hogar la marchista agregó que “la trotadora me ha servido mucho, tuve que aprender a usarla; no es lo mismo que la pista atlética, en casa se forma un micro clima. La máquina llega hasta 16 kilómetros por hora y lo más lento es uno, por lo que en la marcha sirve mucho para pulir la técnica; debo mantener el equilibrio con cuidado, ya que no me puedo caer de la máquina”, señaló Anastasia Sanzana, respecto a su nuevo régimen de entrenamiento.

PROYECCIÓN

Mirando hacia el futuro Anastasia tiene como objetivo en el mediano plazo clasificar al Mundial de Marcha Bielorrusia, 2022. Sin embargo, estar preparada al 100% no lo es todo, ya que deberá postular a diversos proyectos y fondos deportivos para decir presente en la cita planetaria de la disciplina. La gestión debe comenzar a realizarse desde ya si quiere asegurar su participación.

Respecto a la cancelación de los Juegos Olímpicos, que era su principal objetivo de cara a este año, Anastasia sostuvo con optimismo, que “fue la mejor decisión que pudo adoptar el Comité Olímpico Internacional, porque al mover el evento hacia el próximo año, eso le permitirá a muchos deportistas tener una nueva oportunidad de clasificar a la competencia, ya sea por ranking o por marca, en especial para aquellos que vienen saliendo de alguna lesión que no les permitió competir por la clasificación anteriormente”.