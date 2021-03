Trabajadores de seguridad acusan no pago de sus finiquitos tras quiebra de empresa

Trabajadores de una empresa prestadora de servicios de seguridad denunciaron el no pago de finiquitos y otras prestaciones debido a que se habría declarado en quiebra en los últimos meses, de acuerdo a lo informado por la propia compañía.

Los trabajadores relataron que esperan hace dos meses los pagos correspondientes a sus finiquitos mientras realizan distintos trámites para gestionar el pago de las indemnizaciones.

Uno de los operarios comentó que hace tres meses espera el pago por el término de su vínculo laboral. Se trata de Jerry Louijuste, un haitiano radicado en Chile, quien relató que cumplió funciones como guardia de seguridad “y estuvimos trabajando en una empresa de supermercados de la ciudad hace seis meses con una compañía externa que se llama Proport. Ellos en diciembre nos avisaron que iban a despedir a todos porque la empresa se iba a quiebra”.

Y aunque terminó el mes y también el contrato, “el problema es que nunca se nos pagó el finiquito. Fuimos a la Inspección del Trabajo a dejar constancia, y hace poco la inspección nos mandó un correo donde dicen que la empresa no se presentó”. Por lo mismo el afectado reclama que son tres meses esperando recibir el pago del finiquito.

Jerry Louijuste exhibió el Acta de Comparendo de Conciliación, como parte de los trámites realizados en la Dirección del Trabajo Biobío (Los Ángeles) en contra de Proport Limitada. En el texto se destaca que el reclamo fue ingresado por el trabajador con fecha 27 de enero del presente año. El comparendo de conciliación entre las partes se realizó el pasado 23 de febrero del 2021.

COTIZACIONES DECLARADAS, PERO IMPAGAS

Por su parte, otra funcionaria que quiso resguardar su nombre, afirmó que los problemas comenzaron en noviembre, mes cuando “empezaron a flaquear. No llegaban las liquidaciones, las cotizaciones habían sido declaradas pero estaban impagas y de a poco se fue cayendo hasta los primeros días de diciembre”, sostuvo.

En esa misma línea, la afectada afirmó que tampoco ha recibido el pago de su finiquito: “He tratado de comunicarme con ellos, de hecho, hace algunas semanas hablé con uno de los socios y me dio a conocer que ya estaba todo listo para el pago de finiquitos, y me preguntaron que si yo tenía la disponibilidad para viajar y poder cancelar, a lo que yo acepté, pero a los días me entero que habían embargado a la empresa en Valparaíso”.

LA EMPRESA

Diario La Tribuna intentó comunicarse con la empresa Proport Limitada, sin embargo los números de contacto que aparecen en su página web, se mantienen fuera de servicio. Tampoco hubo respuesta al momento de llamar a los números de la plana ejecutiva.