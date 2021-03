Laja: Promueven nueva ley de eficiencia energética con entrega de kits para vecinos

Este 5 de marzo se celebró el “Día Mundial de la Eficiencia Energética”. Y este año fue más trascendental por la aprobación de la primera Ley de Eficiencia Energética de Chile, que nos llama a hacer un uso racional de nuestros recursos en todos los consumos energéticos: transporte; industria y minería; y sector residencial.

Esta ley permitirá al 2030 disminuir la intensidad energética en un 10%, ahorrando US$15.200 millones y una reducción de 28,6 millones Ton CO2. Esto equivale a evitar el recorrido anual de 15,8 millones de vehículos livianos o a la absorción anual de 1,8 millones de hectáreas de bosque nativo.

Para el Seremi de Energía de la región del Biobío, Mauricio Henríquez, esta ley contribuirá a tener una matriz energética y combustibles más limpios, lo cual disminuirá los altos índices de contaminación. “Esta iniciativa permitirá descarbonizar nuestra matriz energética. Electrificar el sistema de transporte público, reemplazando el petróleo y el combustible por la electricidad, y el día de mañana el hidrógeno”, afirmó.

Además, esta disposición contribuirá en la senda de la sostenibilidad, mejorando la calidad de vida de las personas, contribuyendo a un medioambiente más limpio y aumentando la productividad de las empresas. “De aplicarse adecuadamente las medidas contempladas en la ley al año 2030 tendremos una reducción de intensidad energética”, destacó el Seremi.

Laja: “Con Buena Energía”

Adicionalmente, para continuar celebrando el día mundial de la eficiencia energética la autoridad de la cartera y sus profesionales, se trasladaron a Laja para, en conjunto con el alcalde de la comuna, Vladimir Fica, entregar kits eficientes a los vecinos.

Para el alcalde esta instancia representa una motivación para los vecinos y el cuidado del medioambiente. “Es muy importante que Laja avance, como siempre lo ha hecho en el tema energético. Somos una comuna que produce 140 MW, de los cuales solo consume 7MW, por lo tanto, lo demás se distribuye en otros lugares. Por eso, estos programas vienen a motivar aún más a la gente a cuidar nuestros recursos y eso se agradece”.

De igual forma, el Seremi destacó la realización de la actividad, “En el día mundial de la eficiencia energética, hemos querido celebrarlo en Laja, porque es una comuna muy importante en la materia, han avanzado mucho en tema, mejorando la calidad de vida de las familias, en su Liceo Técnico, en luminarias, en la casa del adulto mayor, solo por mencionar algunos ejemplos”.

Mediante el programa “Con Buena Energía”, se busca generar conciencia sobre el cuidado de los recursos energéticos, porque a través de simples consejos, se pueden lograr significativos ahorros en el hogar. Para Natalia Figueroa, vecina del sector Tres Pinos de Laja, es relevante no sólo la entrega de los kits, sino también, la capacitación online que les permitió conocer más sobre la energía y su buen uso. “Me gustó mucho la capacitación aprendimos a sacar cuentas, a poner más atención a las etiquetas de los electrodomésticos, ahora me fijaré más en los detalles que antes no veía”.