Álvaro Pimentel: “Quiero comenzar mi carrera profesional en Latinoamérica y dar posteriormente el paso a Europa”

Álvaro Pimentel es uno de los jugadores pertenecientes a la generación dorada del básquetbol nacional. En el año 2017 formó parte de la selección chilena Sub 17 liderada por el entrenador Galo Lara, elenco que se coronó campeón invicto a nivel sudamericano tras vencer a Argentina en una electrizante final.

Su primer nacional infantil lo jugó estando en cuarto básico, y su carrera desde el comienzo marcó luces de que sería un jugador con gran proyección. En sus inicios en el Colegio Alemán y Club Andino de Los Ángeles fue llamado a participar en la Libsur, donde defendió a Puerto Varas y Valdivia.

El basquetbolista también estuvo radicado en Buenos Aires vistiendo la camiseta de uno de los mejores equipos del país, Obras Sanitarias, donde logró consolidarse como jugador, y desde ahí el resto es historia hasta su llegada a Estados Unidos por la Florida National University, donde hasta junio del año pasado defendió al equipo de los Conquistadores en la liga universitaria más importante del mundo.

Actualmente, debido a la pandemia, Álvaro Pimentel tomó la decisión de regresar a Chile y ver sus posibilidades como basquetbolista profesional en el contexto latinoamericano, teniendo como principal foco las ligas de Chile y Argentina.

Sin embargo, este sería solo el primer paso en su carrera, ya que su principal objetivo es lograr despegar hasta Europa y así continuar en una carrera que en la actualidad claramente no tiene techo.

El destacado deportista conversó en exclusiva con Diario La Tribuna sobre su presente y expectativas en el mundo del baloncesto.

Desde Chile actualmente, ¿cómo estará orientada su carrera deportiva?

Bueno, tomé la determinación de dejar la carrera que estaba cursando en Estados Unidos. Estaba haciendo un bachillerato de ciencias naturales, el cual dura cuatro años. Me decidí a optar netamente por el profesionalismo en el básquetbol, con miras en el mercado latinoamericano, específicamente en Argentina y Chile. Se anunció que yo era parte del elenco profesional chileno ABA Ancud, situación que no logró materializarse; yo me comprometí precipitadamente con el club. Por motivos personales, debí quedarme acá en Los Ángeles y se lo comenté a la dirigencia de Ancud, quienes se portaron súper bien, con mucho profesionalismo, respecto a que yo no pudiese llegar a formar parte de su plantel. La pandemia en general me hizo cambiar un poco de parecer y preferí optar por el camino aquí en Latinoamérica, donde espero dar el salto a Europa y de ahí a las grandes ligas; es mi objetivo actualmente. Estados Unidos me sirvió mucho para crecer como persona y también como jugador, es un ciclo cerrado. Ahora afrontaré de la mejor manera todo lo que venga.

El trabajo en pandemia relativo a lo deportivo, ¿cómo lo has llevado?

Con la cuarentena en Los Ángeles se me ha dificultado un poco el tema de los entrenamientos, pero generalmente estoy en movimiento todos los días en mi casa con manejo de balón y también pesas. Así me fabrico rutinas de entrenamientos para no dejar de estar activo ni perder la forma en ningún momento.

A los niños me gustaría decirles que si tienen un sueño, que lo persigan, que sean constantes, que estudien, lo cual es muy importante, que nunca se den por vencidos, que den un poco más que el resto, eso marca la diferencia, el trabajo duro siempre da sus frutos.

No hay ningún secreto para ser un buen jugador, solo entrenar más que el resto, entrenar físicamente, llegar una hora antes e irse una hora después y, por sobre todo, siempre querer mejorar más, estar siempre con hambre.

Quiero aprovechar y agradecer a mi entrenador personal Marcelo Villagrán y a Jorge Bauman, que siempre me ayuda con las pesas. También a Felipe Manríquez, quien está detrás de conseguirme las mejores zapatillas para entrenar y, por supuesto, a mi familia, que siempre está apoyándome.