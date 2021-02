Andrés Acuña por atletismo en Los Ángeles: “Debe existir un mayor acercamiento hacia los deportistas”

Tras una carrera célebre llevando con gloria la tricota angelina por toda Europa, el corredor chileno-hispano, Andrés Acuña, retornó a Los Ángeles en 2019, posterior a vivir más de una década en España.

En Chile ha conseguido seguir ratificando su categoría deportiva participando en diversas competencias e incluso batiendo a sus 47 años un récord nacional en los 10.000 metros planos categoría máster.

Cabe recordar que el nacido y criado en la capital de Biobío se inició en el atletismo aproximadamente a los 18 años de edad, formando parte de las filas del Club Unión Mano Los Ángeles bajo las órdenes de Raúl Guarda, logrando en un solo año el tercer puesto en el Campeonato Nacional Juvenil de Chile 1990 en la distancia de 5000 metros.

En 1997 se radicaría en Cataluña, donde ha sido monarca en cuatro instancias del Cursas de Muntanya por la Federación Catalana d’Atletisme en 2003, 2004, 2005 y 2007.

Desde el inicio de la pandemia, el deportista ha pausado su participación competitiva y su ritmo de entrenamiento limitado solo al mantenimiento físico, de igual forma ha podido realizar asesoramientos a otros atletas y también a instituciones deportivas como Runners Los Ángeles.

Diario La Tribuna conversó en exclusiva con el destacado corredor respecto a la realidad deportiva en la zona y también sobre cómo ha sobrellevado estos meses de crisis sanitaria.

El atletismo en Los Ángeles, ¿cómo lo ha podido ver encaminado este último tiempo?

Bueno, relativo a la situación deportiva en Los Ángeles, se aproximan las elecciones y varios candidatos a concejal me han preguntado que opino acerca del desarrollo deportivo en la ciudad, y al respecto pienso que debería existir un trabajo enfocado en cada disciplina deportiva. Desde las más masivas hasta las menos conocidas, pero todo de manera igualitaria.

Creo que debería existir una gestión más adecuada. A mediados de 2019 se realizó un espectáculo de motocicletas en la pista atlética del estadio de Los Ángeles, resultando la estructura con algunos daños. Estamos hablando de un espacio único en la ciudad que cuesta más de 100 millones de pesos y que no fue cuidado como se debe. Esta situación me dejó una mala impresión, no debería por qué realizarse un evento de este tipo en una superficie que no corresponde.

En mis tiempos corríamos en la tierra y en el barro cuando llovía, y ahora que Los Ángeles tiene una pista como Dios manda y que no se cuide, no me parece.

Quienes postulen a concejales y alcaldes deben tratar de preservar el legado deportivo y cuidarlo.

Debería existir un mayor acercamiento a los deportistas por parte de la municipalidad, que se hagan reuniones con la gente del medio, ver cuáles son las promesas y potenciarlas, al igual que a las personas que están iniciando.

Actualmente tenemos a Brayan Jara, un campeón nacional e internacional que debería ser prioridad y ser más apoyado. Es fácil aparecer cuando salen en la televisión y ganan representando al país.

¿Cómo ha sido trabajar asesorando a otros deportistas e instituciones ligadas al atletismo?

Junto al profesor Axcel Lurh, especialista en Salud y Deportes, titulado en la Universidad de Caminas Brasil, quien siempre ha estado dispuesto a colaborar con el crecimiento de los exponentes locales, impartimos una capacitación al elenco local de corredores sénior Runners Los Ángeles, donde realizamos un barrido a través de todos los conceptos básicos tanto físicos como técnicos.

Principalmente abordamos la manera correcta de entrenar; no es mejor quien hace más kilómetros, sino quien logra enfocar la cantidad adecuada de acuerdo a su edad y capacidad, tomando en cuenta factores como el peso y la grasa de cada persona.

De este Club participaron siete personas aproximadamente bajo todos los protocolos sanitarios pertinentes; todos obtuvieron un diploma certificado, donde se constata que aprobaron exitosamente el curso.

La gente de Runners Los Ángeles, sin ser una institución estrictamente competitiva, ha logrado destacar en importantes competencias nacionales. Trabajar junto a ellos ha sido una gran experiencia, sin duda.

¿Cuál es la proyección de Andrés Acuña para este 2021?

Realmente este año estoy desligado de lo competitivo. Han salido varias competencias pequeñas donde no podré participar, ya que no me he preparado. Estoy siguiendo la cuarentena al pie de la letra. De momento estoy cambiando kilometraje y manteniendo mi forma física para cuando realmente se pueda competir.

Ojalá de cara al regreso de las competencias se pueda adoptar el modelo europeo, donde se corre generalmente en dos días y todo cronometrado, no hay aglomeración de competidores, sino que todos se miden contra el reloj.

Comenzaré a realizar clases particulares para lograr formar a algún corredor o alguna persona, porque ya he estado entrenando a algunos que no son estrictamente atletas.