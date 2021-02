Cursan treintena de infracciones e incautan dos vehículos en “carreras clandestinas” en Mulchén

Uno de los vehículos retirados de circulación.

Las carreras clandestinas constituyen una práctica que ha ido creciendo de manera preocupante en nuestro país, pero de manera especial en la provincia de Biobío, donde vecinos de diversas comunas son testigos de estas actividades no reguladas en sectores rurales y urbanos, donde en determinados lugares, queda en evidencia el ruido de los motores, el sonido de las aceleraciones a fondo o las multitudes que se agolpan en distintas calles para ver los piques de los pilotos, llegando incluso a detener el tránsito por calles y avenidas.

Frente a esta situación, Carabineros de Mulchén realizó un balance de las fiscalizaciones desarrolladas en la comuna. Al respecto, el mayor de la Segunda Comisaría de Mulchén, Cristian Morales, entregó antecedentes de los lugares que son frecuentados por los conductores y las cifras de las fiscalizaciones a la fecha, entre otros aspectos.

LUGARES FRECUENTES DE CARRERAS

El mayor Morales precisó que los lugares frecuentados para la realización de esta actividad – siempre en horas de la noche – en las cercanías de la comuna son el Salto Rehuén; camino a Quilaco, además del sector de Santa Adriana, mientras que en el área urbana la autoridad policial relató que los conductores frecuentan la avenida Matta, cercano al estadio de la comuna, el Parque Quinta Venecia, el sector las Canoas, e incluso la Plaza de Armas de Mulchén.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES

Junto con lo anterior, Carabineros entregó detalles de los participantes de estas carreras donde, según los datos recopilados en las distintas fiscalizaciones, muchos de ellos son menores de edad que conducen vehículos sin la documentación requerida para transitar.

A lo anterior Morales indicó que “ya tenemos denuncias suficientes para preocuparnos de este tema de las carreras clandestinas. Hemos logrado realizar un trabajo gracias a la información de la comunidad, y obviamente de los carabineros que están a cargo de la investigación, de levantar la información de los vehículos que participan, las identidades de los conductores y de los dueños de los vehículos, que no siempre son los conductores debido a que en su gran mayoría, son menores de edad. En este caso, los conductores no son dueños de los vehículos debido a que no hacen la transferencia ni inscripción del auto” expresó.

CIFRAS HASTA LA FECHA

El mayor informó que “Carabineros al concurrir al lugar realiza la identificación de los vehículos y se empiezan a cursar las infracciones de tránsito. Hasta el momento llevamos más de 30 infracciones por distintos motivos y el decomiso de dos vehículos por las carreras clandestinas. Ahora, el decomiso no es por carreras clandestinas propiamente tal, sino por vehículos sin permiso de circulación, sin seguro obligatorio, sin revisión técnica y por la utilización de tronadores o “torinos” por el intenso ruido que generan” sumando a ello, la presencia de menores que por su edad, no cuentan con licencia de conducir.

Finalmente, el comisario de la Segunda Comisaría de Mulchén descartó tajantemente que personal policial inicie algún tipo de persecución policial al momento de realizar una fiscalización, “debido a que este hecho, puede terminar en una situación con consecuencias graves como un accidente donde se puede generar daños, lesionados o incluso personas fallecidas”.

PREOCUPACIÓN DE AUTORIDADES LOCALES

El alcalde Jorge Rivas se refirió a esta realidad que lentamente se ha ido tomando las calles de la comuna, y frente a la creciente cantidad de denuncias por este hecho indicó “nosotros estamos en conversaciones con los vecinos de los sectores donde se vive este tipo de situaciones, quienes nos han hecho ver la necesidad de considerarlo, controlar y fiscalizar, y además es riesgoso para quienes conducen este tipo de vehículos, que por lo general es gente joven, y que ponen el riesgo la vida de los vecinos y la tranquilidad y armonía que debe reinar sobre todo en las noches en la comuna. Por esto estamos tomando acciones en conjunto con seguridad comunal y Carabineros para poder evitar este tipo de situaciones”.

Además Rivas enfatizó en la importancia que tiene la comunidad al realizar denuncias frente a este suceso, “desde que la gente nos ha puesto en conocimiento se han tomado algunas acciones que van en directo beneficio de ellos, y estamos más presentes en estos sectores tratando de dialogar y conversar con la gente, y en especial con los jóvenes, para que tomen conciencia frente a este tipo de hechos y los riesgos que tienen dichas actividades”, finalizó.