“Hasta volver a abrazarnos”: el libro que plasmó la cuarentena de 15 adultos mayores

El libro “Hasta volver a abrazarnos” fue una idea que nació en la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles (CCMLA), en la cual 15 adultos mayores de la comuna escribieron breves relatos durante la pandemia.

Luis Valdebenito, de 78 años, fue una de las personas que decidió participar de este proyecto y escribió siete cuentos cortos, los cuales fueron publicados en el libro.

Valdebenito relató a La Tribuna las razones de cómo llegó a escribir estos cuentos durante la cuarentena y qué cosas lo inspiraron. Explicó que “desde niño me gustó mucho escribir pero siempre me lo guardaba. Hace poco asistí a un taller sobre escritura terapéutica. La persona que impartía el taller leyó un tema que desarrollé y me dijo que debería dedicarme a la escritura, pero de pronto, dejamos de asistir porque llegó la pandemia”.

Pese a lo anterior, Luis tuvo la posibilidad de continuar escribiendo y haciendo crecer su creatividad. “Un día vi un aviso en la Corporación Cultural donde te invitaban a redactar cuentos o historias, y me decidí a enviar algunos. Estoy muy contento porque presenté siete relatos y todos fueron publicados”, contó.

Una de las historias publicadas en el libro y creada por Valdebenito se titula “La música selecta y mi profesora”. En relación a este cuento, señaló que “cuando era niño tenía una profesora que me pidió que fuera a encerar a su casa. Fui, y mientras yo limpié, ella tocó un piano que tenía en la entrada de la casa. Eso me marcó para siempre porque soy un enamorado de la música clásica”.

Otro relato escrito por Valdebenito se denomina “Adulto mayor”, donde aseguró que “a nosotros los adultos mayores se nos está catalogando mal. Todo lo que tienen los jóvenes ahora es producto de la exigencia que nosotros tuvimos en algún momento. La tecnología cambió porque nosotros exigimos ese cambio y porque trabajamos para eso”.

Además, el hombre destacó que “los adultos mayores tenemos la experiencia y además somos útiles para una serie de cosas. Los jóvenes aprenden con nosotros y nosotros aprendemos de ellos”.

Actualmente, Luis Valdebenito tiene tres hijos profesionales y vive con su mujer hace 55 años. En relación a la crisis sanitaria, aseguró que durante esta pandemia, los adultos mayores fueron los que más se vieron afectados, sin embargo, también ha sido un momento para aprender cosas nuevas como el manejo de la tecnología y valorar la cercanía de los familiares.

“Con la pandemia perdimos muchas cosas, como un abrazo o tomarse de la mano, pero ganamos otras”, aseguró.