Divulgan documental “Soles de la Tierra” sobre educación ambiental

“Soles de la Tierra” se llama el documental dirigido por la comunicadora audiovisual Patricia Inostroza López, cuyo énfasis está en la educación ambiental en la comuna de Los Ángeles.

La pieza audiovisual se lleva a cabo de la escuela F-931 “Aguada de Cuel”, situada en el sector rural de la capital provincial, y muestra cómo la educación medioambiental enfocada en experiencias vivenciales y en espacios naturales, ayudan a la comunidad educativa a sentirse parte del medio en el que desarrollan, creando empatía y despertando así el deseo de preservarlos.

El proyecto, que tuvo la colaboración de la empresa Aela Energía, que opera un parque eólico en esa zona, tiene como objetivo principal desarrollar la conciencia medio ambiental y la sustentabilidad mediante la implementación de un invernadero.

Patricio Inostroza es dueña y directora creativa de la productora Roma, que lleva tres años creando eventos en el marco de la cultura, educación y arte en nuestra capital provincial.

A su juicio, “considerando que no existe un verdadero desarrollo si no respetamos, valoramos y protegemos el entorno en el que vivimos; es que creemos que es necesario e importante formar ciudadanos de manera integral, abarcando todas las dimensiones del ser humano, dando énfasis no sólo en el desarrollo cognitivo, sino también abarcar y desarrollar otras habilidades como lo son: la creatividad, la toma de iniciativa, la innovación, la valoración del entorno, así como también, estimular la alimentación y vida saludable, a través del cultivo”.

La idea es “mostrar que es responsabilidad de las escuelas y los padres fomentar la educación de los niños, ayudándoles a comprender el medio ambiente y realizar actividades que hagan conexión con la energía, el paisaje, el aire, el agua y la vida silvestre”.

“Es necesario que los niños se empoderen con la educación medioambiental para que sean personas con saberes y experiencias propis y tengan la capacidad de responder a sus propias acciones, es decir, asumir las consecuencias de sus actos desde muy temprana edad”, destacó la realizadora.

En link del documental es https://www.youtube.com/watch?v=Am8E1hwy4CA&t=194s