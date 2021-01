Gremios agrícolas del sur destacan: “Ministerio de Hacienda queda en buenas manos”

La jornada de ayer, se concretó el segundo cambio de gabinete de este 2021 en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien aceptó la renuncia de Ignacio Briones al Ministerio de Hacienda, quien será el abanderado presidencial de Evópoli para competir por el sillón de La Moneda.

En el lugar de Briones asumió como secretario de Estado, Rodrigo Cerda, economista de la Universidad Católica, doctor y Máster en Economía de la Universidad de Chicago y hasta su designación, miembro del Comité Ejecutivo de Clapes UC. Con una destacada trayectoria en el ámbito público, durante los años 2018 y 2019 se desempeñó como director de Presupuestos y anteriormente como coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda entre los años 2010 y 2014. En el ámbito académico ha sido profesor asociado de la Facultad de Derecho y del Instituto de Economía de la Universidad Católica.

Tras el cambio de gabinete, el presidente del Consorcio Agrícola del Sur CAS y de la Sociedad Agrícola de Biobío –Socabío- José Miguel Stegmeier señaló “efectivamente un cambio de ministro de Hacienda en estos momentos complejos para el país, llama la atención, pero creo que el nombramiento de Rodrigo Cerda como nuevo ministro, nos da garantías de que esa cartera queda en buenas manos”.

En ese sentido, el dirigente agrícola de los gremios de Biobío y La Araucanía valoró la trayectoria del nuevo secretario de Estado, “el ministro Cerda tiene una vasta experiencia precisamente en el ámbito de la Hacienda pública y además, el contenido de sus primeras declaraciones en que enfáticamente se refiere a tener una especial preocupación por el desarrollo de las Pymes, nos da esperanzas de que, de aquí en adelante, las políticas públicas en este aspecto sean aún más eficaces”.

DEMANDAS DE REGIONES

A juicio de José Miguel Stegmeier hay asuntos pendientes que resolver, de importancia para la agricultura y los sectores productivos, “esperamos lograr desde los gremios, sobre todo desde los gremios regionales, una mayor sintonía con el nuevo ministro, ya que si bien es cierto, reconocemos que, en términos generales, Ignacio Briones fue un buen ministro, sí debemos decir que para el sector agropecuario fue un tanto distante, ya que en diversas materias no logró entender nuestra realidad”. En este sentido argumentó “particularmente me refiero a lo que ocurrió con el reavalúo de predios agrícolas, situación que a pesar de quedar en evidencia lo errado y arbitrario que fue este proceso, no existió de parte del ministerio, ningún reconocimiento que permitiera enmendar esta equivocada interpretación del Fisco de la ley imperante”.

Agregó que esperan sean abordadas las problemáticas que plantean las regiones, “esperamos además, que Rodrigo Cerda tenga una mayor capacidad de trabajar en equipo con el resto de los ministerios, especialmente el de Economía y Agricultura, de tal manera que los aspectos sectoriales sean abordados de mejor manera. Creemos que esa fue una de las principales falencias del período del exministro Briones y que debiera servir como antecedente para que esto pueda mejorar”.

Finalmente subrayó “desde ya nos ponemos a disposición del nuevo ministro, para colaborar desde nuestro gremio en lo que requiera y sea pertinente”.