Ocupación de camas UCI en Los Ángeles está en punto crítico

Según el último reporte del Ministerio de Salud, a nivel nacional hay 1.221 personas que se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 1.024 están con apoyo de ventilación mecánica y 93 se encuentran en estado crítico de salud.

Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 181 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

A nivel local, según lo dado a conocer por el seremi de Salud, Héctor Muñoz “la dotación de camas críticas en el sistema público y privado de la región evidencia 17 de 243 camas UCI disponibles, y 28 de 129 camas UTI disponibles, que corresponden a una disponibilidad del 7% y 22%, respectivamente”.

Según la autoridad, estas cifras “dan cuenta de la alta capacidad de la red de reconversión de camas, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región o a otras regiones del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos, en tanto, llega a 244, 51 de ellos disponibles, que equivale al 21%”.

En Los Ángeles la situación no es muy diferente. El Colegio Médico, a través de su presidente, Luis Medina, señaló que “como gremio estamos expectantes al cambio de fase en la comuna, puesto que ha sido una cuarentena bastante larga, que por lo menos hemos logrado un cambio en las cifras de activos”. Sin embargo, admitió que “aún tenemos serias complicaciones con respecto al tema de las unidades críticas con una ocupación por sobre el 90% y una tasa de positividad mayor al diez por ciento”.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros, Karina Greene, explicó que como la encargada de coordinar las camas críticas, “nos ha tocado abrir camas unidades en otros lados que no eran dedicados a pacientes críticos y hasta ayer la ocupación de las camas UCI uno, que es la covid está en un 90% de ocupación, la UCI dos que está ahí mismo tienes un 92% de ocupación y la UCI covid que está en medicina tienes un 67% de las camas con pacientes, pero esa varía todo los días porque si desocupadas un combo UCI rápidamente lo toma un UTI y el porcentaje total de camas es de 90%”.

Ambos representantes gremiales fueron enfáticos en indicar que esperan que estas cifras vayan mejorando por efecto residual de la pandemia, así como por un mejor comportamiento de la población debido a que el lunes la comuna de Los Ángeles ingresa a fase dos del Plan Paso a Paso.

Consultado el Servicio de Salud Biobío, manifestaron que en el complejo asistencial al corte de la mañana del viernes tenía 35 camas UCI ocupadas de 39. Ante esto, la subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío, Dra. María Elisa Otto, informó que “estas son cifras muy variables y que incluso durante el día pueden cambiar, por lo tanto, cuando nuestra capacidad de ha visto con mayor demanda el trabajo se centra en la derivación de los pacientes a través de una plataforma a nivel nacional que permite la disponibilidad de camas críticas a todo el país y que incluye establecimientos tanto públicos como privados”.

La profesional fue enfática en manifestar que “ahora que pasamos a fase dos hay que reiterar las medidas de cuidado, si bien se permite un poco más de movilidad, no hay que olvidar que la pandemia no ha pasado que todos debemos cuidarnos mucho e idealmente quedarse en casa y salir solo si es estrictamente necesario y por cierto mantener las distancias, el lavado de manos y no recibir a ninguna visita en su hogar”.

Hay que señalar que algunos hospitales regionales comenzaron a quedarse sin camas en sus unidades UCI. Según informó el Ministerio de Salud, el promedio de ocupación de éstas en todo el territorio ronda el 92%.

Como es caso del hospital Carlos Van Burén, de Valparaíso, el Gustavo Fricke, de Viña del Mar y el regional de la ciudad de Antofagasta registraron en los últimos días han presentado una ocupación del 99% de sus camas UCI y en la mayoría de los casos la situación fue resuelta al habilitarse más lugares, pero sin duda este un dato que preocupa a las autoridades y a la población.