Alcalde entregó apoyo a gastronómicos

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, llegó hasta el cementerio general para sumarse a la caravana de empresarios gastronómicos que protestó por la situación del gremio.

El jefe comunal sostuvo que “las autoridades, así como lo hacen con los programas sociales, deben que haber un programa directo que apoye a la actividad comercial”.

Aunque les hizo ver que sus atribuciones de apoyo al rubro son limitadas, “me he comprometido con ustedes en el tema de las patentes municipales. No pueden pagar por algo que no han usado”.

Por otro lado, los exhortó a seguir organizados: “acá hay un esfuerzo importante de la directiva y de un grupo de personas que lo ha liderado pero es importante que quienes decidan vean que no es de un grupo de personas, sino que representan a muchos de la comuna”.

A su juicio, “a lo mejor es tiempo esperar y tiempo de decirlo Cuando nos quedamos callados, parece que aceptamos las cosas. Hay que decirlo, con mucha fuerza y mucho respeto”.