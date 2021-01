Marco Alarcón dejó la banca de Club Trekan después de 3 años

El club de vóleibol Trekan de Los Ángeles se ha destacado durante los últimos años por dar un salto de calidad deportiva gigantesco en su juego, logrando participaciones con podios en la Liga Nacional de Menores y también formando parte en campeonatos internacionales.

Logros adjudicados bajo un trabajo directivo a cargo de un equipo multidisciplinario, y principalmente por la mano del estratega, Marco Alarcón, quien por motivos laborales principalmente atribuidos a los cambios que trajo consigo la pandemia debió dejar la banca del elenco local, emprendiendo un nuevo rumbo.

Pese a las dificultades de la pandemia en el entrenamiento del vóleibol, Alarcón logró mantener un grupo afiatado durante los últimos meses, trabajando a distancia, a través de clases programadas y charlas motivacionales con distintos profesionales de la disciplina. Además de competencias a distancia contra clubes de otros países, en un formato inédito.

Diario La Tribuna conversó con el entrenador, en el marco de su breve despedida y desde un prisma personal sobre su cariño a la institución angelina.

¿Cuál fue la situación que lo llevó a tomar esta compleja decisión?

-De forma paralela a mi rol como entrenador, yo trabajo en un colegio en el área de gestión directiva, lo que actualmente se traduce en una demanda horaria mayor a la que tenía presupuestada anteriormente.

En este contexto, Trekan ahora necesita planificar a futuro lo que derechamente no me permite estar, si hay un retorno a los entrenamientos presenciales, no podré disponer de una cantidad de tiempo como el club lo necesita. Por lo que, seguir compatibilizando esta gran pasión, que es vóleibol, no me es posible teniendo un trabajo que absorbe los horarios.

Mi retorno es incierto, puede que vuelva este primer semestre, como puede que sea el 2022, siempre y cuando la pandemia lo permita y el contexto laboral también.

Esta situación me abrió la puerta a este nuevo proyecto laboral, sin embargo, me voy con muchos recuerdos bonitos. Hicimos muchas cosas, logramos ganar partidos y campeonatos muy importantes. Participando en la Liga Nacional de Menores logramos estar en el “Grupo A” el año 2019. Desde que llegué sentí un gran apoyo por parte de los padres, dejo personas muy lindas, niñas que van a dar mucho que hablar en este deporte el día de mañana.

¿Cómo valora estos tres años, trabajando junto a Club Trekan?

-Me despido sin dejar de lado un poco de pena, ya que uno siente que se pudo hacer más, uno se encariña mucho con el grupo fueron generaciones que uno ve pasar, se logra mucha cercanía con las deportistas. Me quedo lleno de orgullo al ver sus logros y todo lo que pudieron plasmar en la cancha.

Siendo un club de provincia, logramos llegar a ser grandes a nivel nacional. Eso, me deja muy tranquilo, siendo una institución pequeña tenemos un gran reconocimiento.

Espero que encuentren pronto a la persona adecuada, siempre hay alguien que quiere hacer las cosas bien, esperando que el día de mañana aunque tenga que entregar el agua o sentarme en la banca a pasar las toallas o manejar el bus. Quiero estar para el club apoyando en lo que pueda.

En la provincia de Biobío hay bastantes entrenadores jóvenes que pueden atreverse y asumir este desafío.

Espero que el club siga creciendo y aportando a Los Ángeles ya que nosotros representamos su nombre a lo largo de todo Chile.