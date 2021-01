Polémica en el Concejo Municipal de Los Ángeles por arribo de Carlos Aguilar como concejal

La primera sesión del Concejo Municipal de Los Ángeles estuvo marcada por la polémica. Es que el encuentro de los lunes se inició con la toma de juramento de Carlos Aguilar Lazcano como nuevo integrante del Concejo Municipal hasta el 24 de mayo próximo cuando asume el nuevo cuerpo colegiado.

Aguilar llegó al cargo al ser quien seguía en votación en la lista del Partido Radical en las elecciones municipales de 2016, después de la renuncia de Myriam Quezada, quien se postulará al cargo de consejera regional.

Sin embargo, lo que era una tranquila sesión devino en un conflicto cuando, a la hora de los “Puntos Varios” que se trata al final de la reunión, el concejal Víctor Salazar planteó su objeción a que Aguilar asumiera el cargo.

¿La razón? El nuevo concejal fue presidente de la Asociación de Fútbol Amateur (ANFA) de Los Ángeles hasta 2017. Sin embargo, al entregar el cargo, habría habido problemas en la rendición de cuentas de la subvención municipal por un monto que llegó a los 10 millones de pesos.

“Me gustaría felicitar de todo corazón a don Carlos Aguilar Lazcano ahora que asume su condición de concejal pero desgraciadamente no puedo hacerlo”, declaró Salazar.

Junto con recordar el impasse con la ANFA Los Ángeles, aseguró que el concejal fue denunciado en la Fiscalía y, además, fue castigado como dirigente del fútbol amateur.

“Después del 15 de octubre, la gente pide mayor transparencia y probidad de parte de sus autoridades. Creo que el que asuma el cargo con esta situación me parece, a lo menos, imprudente. Me disculpa que no lo felicite”, insistió Salazar.

La respuesta de Carlos Aguilar no se hizo esperar. En la misma sesión del Concejo Municipal argumentó que “no tengo ningún problema porque la subvención municipal fue rendida. Por favor, le pido al concejal que se informe un poco más”.

En su réplica, Víctor Salazar aseguró no tener “ningún problema personal con el concejal Aguilar Lazcano. No me parece adecuado. Hubiera esperado que el Partido Radical hubiese reflexionado un poco más al respecto”.

ALCALDE

En la discusión también entró a terciar el alcalde Esteban Krause quien, a la hora en que se estaban crispando los ánimos en la reunión que se realiza con la plataforma zoom, pidió “cerrar el tema”.

Sin embargo, en su cuenta personal de Facebook, el jefe comunal aseguró que “para estar en política hay que ser y parecer, en todo ámbito de acción”.

A renglón seguido, aseguró que “por eso he solicitado al recién asumido concejal por el PRSD, Carlos Aguilar Lazcano, suspender su labor en el Concejo Municipal, hasta cuando logre aclarar por completo su situación con la ANFA Los Ángeles”.