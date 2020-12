Diputada Joanna Pérez ofició a ministro de Salud por posible incumplimiento de protocolo en la vacunación

La parlamentaria de la región del Biobío ofició al ministro de Salud, Enrique Paris, y al seremi de Salud en Biobío, para que se investigue la situación denunciada, y en el caso de verse ratificada por una indagación ministerial del más alto nivel, se adopten todas las medidas tendientes a su corrección y la eventual sanción de los responsables.

Al respecto, la diputada Joanna Pérez señaló que “En relación con el proceso de vacunación por Covid-19 que se realizó en los distintos establecimientos de Salud de la región del Biobío y específicamente en el hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz de la ciudad de Los Ángeles, he recibido denuncias del personal de Salud y también de integrantes del Colegio Médico donde no se habría respetado el protocolo de vacunación que estipula como prioridad al personal que está más vinculado a pacientes con Covid-19. Esto corresponde a la UPC, relacionado con pacientes UCI y UTI, personal del servicio de Urgencias y luego al sector de hospitalizados de adultos como lo señala el protocolo, de igual forma los servicios que estén vinculados a prestar servicios de diálisis a personas con Covid, y no solo el personal de la salud, sino que personal administrativo y personal de aseo”.

Por último, Pérez agregó que “Todos ellos debieron ser priorizados y al parecer esto no se ejecutó de la manera que el protocolo lo estipula, siendo esto una decisión de la dirección del hospital. Por lo tanto, hemos oficiado al ministro de Salud y al seremi de la cartera para que se realice una investigación, queremos conocer cómo se está llevando a cabo esta primera etapa de vacunación, viene una segunda y posterior etapa, y nos interesa que sea con los protocolos adecuados y también con el distanciamiento físico correspondiente, tenemos antecedentes de que hubo aglomeraciones entre los propios priorizados para vacunar y creemos que hoy tenemos que cuidar a toda la población, y especialmente a los centros de Salud y al personal de este hospital”.

