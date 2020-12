Sebastián Piñera sobre episodio en Los Andes: “Hago un esfuerzo enorme por usar la mascarilla”

El domingo, en el marco de una actividad pública en Los Andes, el Presidente Sebastián Piñera fue captado sin mascarilla y a corta distancia de una mujer que recibió las llaves de su vivienda, tras la presentación de un plan inmobiliario por parte del Gobierno.

A esto se suma la multa que debió pagar el Mandatario, que superó los $2,5 millones, tras autodenunciarse por pasear en la playa de Cachagua sin el cubrebocas y sacándose fotografías con seguidores del lugar.

En entrevista con CNN Chile y Chilevisión —señales hermanas de Turner—, el Mandatario expresó que “por supuesto que el Presidente tiene que aplicarse las mismas reglas que el resto de los ciudadanos y créame, yo hago un esfuerzo enorme por usar la mascarilla“.

“La gente tiene derecho a exigirle al Presidente que cumpla con las reglas que se aplican a todos los chilenos y si yo me he equivocado, lo lamento, me disculpo“, concluyó.