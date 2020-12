Plácido Palacios: “Mi familia ha sido un pilar fundamental, para que yo pueda seguir practicando el ciclismo”

El ciclismo es por excelencia una actividad física muy beneficiosa para la salud y difícilmente igualable por otros deportes ya que trae consigo compañerismo, hábitos de vida, además del fortalecimiento tanto físico como mental.

Un claro ejemplo de ello es el deportista Plácido Palacios quien a sus 73 años de edad se ha convertido en un emblema de superación y fuerza de voluntad, además de un gran ejemplo a seguir por los deportistas más jóvenes, que asombrados lo ven pasar en cada competencia, hasta perderle la vista.

Defendiendo los colores del Team UCM Scott de Los Ángeles “Don Plácido” ha destacado en una gran cantidad de competencias, locales, regionales y nacionales. Compitiendo a la par con competidores mucho más jóvenes, revelando que la edad es solo un estado mental.

Incluso en la última temporada a nivel provincial el ciclista compitió en la categoría de 55 años, ya que en las competencias locales no hay una categoría acorde a su edad.

Hasta el día de hoy se mantiene sin ningún problema de salud gracias a los beneficios del pedal y las dos ruedas.

UNA FECHA ESPECIAL

Este 23 de diciembre, se cumple un hito muy especial en la historia familiar de “Don Plácido” ya que cumple 50 años de matrimonio, una relación que el cataloga como fundamental en todo aspecto de su vida ya que el apoyo de su esposa y sus hijos ha sido trascendental para su carrera como deportista.

“Destaco la felicidad que me ha brindado mi esposa a lo largo de estos años de nuestra unión, distingo mucho su apoyo fundamental en el área deportiva, porque siempre ha estado a mi lado, en todas las competencias que he participado.

Mi familia se ha convertido en el pilar fundamental para que yo pueda seguir practicando el ciclismo. Estoy muy feliz de seguir viviendo y practicando este maravilloso deporte. Este año lo tuve que dejar de lado a causa de la pandemia, le doy gracias a Dios por todo”.

CERCANO Y QUERIDO

El aventajado deportista sénior también se refirió a las competencias relatando que “todos me animan mucho a competir no quieren que me vaya, soy el único competidor de 72 años que participa activamente en las competencias y espero seguir así mucho tiempo más.

Me pone muy feliz ya que competidores de todo el país me felicitan y me alientan para que siga participando, yo cuando veo a gente más joven con dificultades en medio de la ruta les doy ánimo o me detengo a ayudarlos, para que puedan seguir delante de la mejor forma “les digo ya mi chiquillo vamos cuando los voy dejando atrás”. De verdad me gusta que las nuevas generaciones se sigan interesando en la bicicleta. Siempre me abrazan y me agradecen al llegar al punto de meta.

RECONOCIMIENTO

“Nosotros como deportivo UCM Scott estamos muy orgullosos de la carrera de don Plácido y lo felicitamos en esta fecha tan especial. Él es un ciclista aguerrido, esforzado, constante y profesional. Un referente para nuestros deportistas jóvenes y nos permite estar presente siempre en el podio de su categoría, sin duda es respetado por la familia de esta hermosa disciplina ciclismo de montaña. Aseveró Luis Pino presidente de UCM Los Ángeles.

Durante los últimos años en el país este deporte se ha masificado de gran manera e incluso hasta “puesto de moda” en el ámbito de la competición desarrollada en rutas de senderismo, a través de bosques, montañas y cuestas empinadas.

AUTOCUIDADO

Apelando a la responsabilidad social debido a que las actividades deportivas no solo aumentan el riesgo de accidentes, cuando las prioridades de atención sanitaria están concentradas en la crisis del coronavirus, además de evitar contagiarse a sí mismos, el conjunto ciclista UCM Scott de Los Ángeles se resguarda en casa saliendo a la calle solo cuando es estrictamente necesario, pero no por ello los deportistas han bajado los brazos.

En este contexto, Luis Pino, presidente de UCM Scott Los Ángeles, señaló que “el equipo ha enfrentado esta situación con responsabilidad; este es un tema muy complejo, ya que si uno sale a entrenar solo, pero si uno llegase a caerse o a tener algún accidente, va a llegar al hospital lamentablemente exponiéndose al virus. Como institución, todos los miércoles a las 21:00 horas realizamos un entrenamiento virtual, donde participa todo nuestro equipo, nos conectamos vía Meet, y bueno, practicamos a la distancia lo que nos apasiona: el ciclismo de montaña”, precisó el directivo.