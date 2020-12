Gobernador Fica anunció fuertes fiscalizaciones para Los Ángeles esta navidad

El Gobernador de la Provincia de Biobío, Ignacio Fica, sustuvo una reunión con la Autoridad Sanitaria y el municipio angelino este martes, tras lo que Fica indicó que en general, en la provincia, “ya se han hecho las coordinaciones previas a navidad”.

La autoridad comentó que “en las últimas semanas han habido férreas fiscalizaciones en el centro y el perímetro de la ciudad de Los Ángeles, a vehículos y peatones”, indicando que “debemos evitar la movilidad, generar conciencia y con esto evitar la sobreexposición”.

El Gobernador detalló que el pasado viernes “tuvimos 170 mil fiscalizados en un solo día con 65 mil vehículos y procedimientos también replicados en las otras comunas”.

“Queremos que la gente se cuide y que sepan que haremos durísimas fiscalizaciones”, insistió la máxima autoridad provincial.

PROHIBIDO EL INGRESO A LOS ÁNGELES



Asimismo se anunció que la Autoridad Sanitaria ha determinado que las familias que vivan en otras comunas distintas a Los Ángeles no podrán ingresar durante los días navideños. El salvoconducto estará restringido a sólo 3 situaciones, por lo que no se podrá venir a comprar desde otra comuna por ejemplo. “El llamado a las personas de otras comunas es que no vengan porque no podrán ingresar”, indicó Fica.

Fuente: Gobernación provincia de Biobío.