Increíble: constructora olvidó instalar tubería para evacuar aguas del baño al alcantarillado

Cristofer Torres notaba un olor extraño. Por más que buscaba y buscaba, no podía encontrar el origen del hedor que se percibía en toda la casa, no estaba muy seguro pero parecía provenir del baño. Es que lleva unos 10 meses habitando una vivienda nueva situada en la calle Costanera Paillihue, que es parte del conjunto correspondiente a la quinta etapa de la villa Portal Manso de Velasco, en el sector sur de Los Ángeles.

Cuando se perciben hedores de ese tipo, se suele pensar en un animal muerto (como un ratón) o en alguna filtración por alguna cañería rota.

La pista se la dieron justamente los ratones de alcantarilla, demostración que el problema debía provenir de los recovecos en el subsuelo, donde pasa todo el entramado de tubos que conectan con el sistema de alcantarillado.

Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando rompieron la cubierta de concreto y se dieron cuenta que el problema no era una cañería que filtrara algo de agua. Es que no había ningún tubo. Una sección de la tubería de PVC que conecta el baño y la cámara del alcantarillado simplemente no estaba. No es que haya estado y alguien la sacó sino que nunca estuvo, nunca de instaló.

Desde que la casa se empezó a usar a principios de año, las aguas servidas que se evacuaban desde el baño de la casa se iban acumulando y acumulando en el subsuelo. Con el aumento de las temperaturas, los hedores se fueron haciendo más intensos.

Al final, no se trataba solo de malos olores sino que también de un potencial riesgo sanitario para los ocupantes de la casa que vivieron todo este tiempo sobre las aguas pestilentes.

“Si no me hubiese dado cuenta de los ratones de alcantarilla, nunca me habría dado cuenta de mi problema”, señala Cristofer.

Para Luis Gutiérrez, presidente de la junta de vecinos de la villa Portal Manso de Velasco, no se trata del primer caso de ese tipo que se produce en ese conjunto residencial. Otra casa habría enfrentado una situación similar.

Para el dirigente, que lidera los reclamos por la mala calidad de las viviendas en contra de la constructora Manitoba, lo ocurrido es una demostración que “no reclamamos por reclamar. Es impresentable lo que le sucede al vecino. Acá supervisión no hubo. Estamos hablando de una constructora que ha causado mucho daño”.

El incidente es un capítulo más de la historia de conflictividad por la mala calidad de las viviendas de la villa Portal Manso de Velasco.

De acuerdo a los afectados, más del 80% de las casas presentan fallas, varias de las cuales son de tipo estructural. Los problemas quedaron al descubierto en el invierno de este año cuando la lluvia reveló filtraciones en paredes y ventanas, además de fugas de agua y rotura de cañerías, descuadre de marcos de puertas, desperfectos en las terminaciones, entre otros.

Ese condominio es parte de los denominados proyectos de integración social, es decir, un 20% de las viviendas recibieron un aporte adicional en el subsidio habitacional por parte del Ministerio de Vivienda con el propósito de incorporar a personas de escasos recursos. El 80% restante corresponde a viviendas obtenidas mediante créditos hipotecarios.

EMPRESA

Pese a que se ha pedido a Manitoba, una respuesta por el problema ocurrido en la casa que no tenía conectado el baño al alcantarillado, la empresa no ha atendido a los requerimientos.