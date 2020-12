Reclaman por eventual contaminación del río Rucúe

Un grupo de jóvenes de la comuna de Antuco realizó una simbólica protesta en el puente carretero hacia esa localidad para reclamar por los daños en el río Rucúe debido a un plantel lechero que estaría ocasionando malos olores y de moscas que han perjudicado la calidad de vida de los vecinos del entorno.

Se trataría de una empresa relacionada con la Agrícola Los Varones, la misma que ha sido cuestionada a mediados de año por tratar de comercializar ganado bovino a China. En una inspección, se detectó que falsearon la edad de los animales para obtener mejores precios en el gigante asiático.

Diego Ovalle, uno de los voceros del grupo, aseguró que los problemas partieron en junio de este año cuando “nos enteramos que la empresa está en funcionamiento y comenzaron las primeras denuncias por malos olores y presencia masiva de moscas” debido a que no estarían haciendo un adecuado manejo de los desechos.

De acuerdo al joven, el plantel tampoco tendría patente municipal ni han cumplido con los procesos de instalación de una lechería, como una declaración de impacto ambiental para mitigar el impacto de sus procesos.

A su juicio, “la institucionalidad ha hecho vista gorda a estos hechos, se viene la temporada de verano, donde la gente suele asistir en masa a este río y no sabremos cual será la impresión que se llevaran cuando vean lo contaminado que está y quienes son los responsables”.

Diego Ovalle aseguró que el concejal Diego Peña pidió la fiscalización del lugar donde la Seremi de Salud al corroborar las moscas en el lugar y la no existencia de un adecuado manejo de residuos.

El dirigente exigió la clausura de la lechería y la suspensión total de sus funciones “mientras no cumplan con lo que exige la ley. Creemos que algo justo, acá no hay ningún problema con nadie en específico, solo queremos lo mejor para nuestro territorio y queremos que se respete el río Rucúe, no queremos que venga gente de afuera creyendo que por ser personas de pueblos pequeños pueden hacernos daño sin que nosotros levantemos la voz”.