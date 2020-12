CMPC define y aplica nuevo protocolo en Fase 1 en Los Ángeles

En medio de la cuarentena preventiva, la empresa CMPC aplicó una serie de medidas para enfrentar la contingencia sanitaria, abordando aspectos relacionados con la seguridad que se entrega a los trabajadores en las distintas áreas de producción.

“Nos toca en esta ocasión retroceder a Fase 1 en la comuna de Los Ángeles, ciudad en la que se encuentran nuestras oficinas centrales. Así también, continuamos enfrentando la emergencia sanitaria por coronavirus en todas nuestras instalaciones y operaciones forestales”, expresó Augusto Robert, gerente de Asuntos Públicos de CMPC Celulosa, en entrevista en el programa “Tribuna para Todos”, de Radio San Cristóbal.

“Durante este año, hemos tomado una serie de medidas de prevención y cuidado para nuestros colaboradores. Las hemos tomado, en primer lugar, para cuidar a nuestros colaboradores y así disminuir al máximo posible los riesgos de contagio, conscientes de que elaboramos productos de primera necesidad”, expresó Robert en alusión a los procesos de producción.

“En nuestras plantas elaboramos celulosa, insumo fundamental para la producción de papel tissué y papeles para envases que cubren las necesidades de sectores tan relevantes como la industria alimenticia y la farmacéutica”, explicó.

MEDIDAS SANITARIAS

Robert puntualizó además que, de manera constante, evalúan los planes a definir y aplicar: “en esta ocasión, queremos informar a la comunidad sobre las medidas que estamos reforzando, ahora que nuestras comunas han retrocedido de fase”.

En este sentido, detalló que “hemos reforzado nuestros protocolos preventivos. Al ingresar a las instalaciones productivas, a los colaboradores se les mide la temperatura. Se han aumentado los dispensadores de alcohol gel y jabón, incentivando a través de comunicaciones internas en las plantas el lavado constante de manos y mantener distancias de más de un metro. Mantendremos 100% el teletrabajo en cargos administrativos”.

“Nuestro edificio central en Los Ángeles se cierra, pudiendo ingresar solamente aquellos cargos críticos, preventivos y de emergencia. Los demás colaboradores continuarán en modalidad home-office hasta nuevo aviso”, expresó, al tiempo que acotó que se han profundizado e intensificado las tareas de limpieza y desinfección en las plantas.

En los casinos también se mantiene una distancia de más de un metro. Lo mismo que en los buses de traslado, se ha facilitado también el traslado de colaboradores en sus vehículos personales para liberar el espacio en buses, a la vez que las reuniones de coordinación se efectuarán a pie de máquina y no en salas cerradas.

“El retroceso que hemos tenido en los últimos días a fase 1 obviamente que impone una serie de restricciones. Lo primero es recordar que nosotros, como actividad forestal e industrial, estamos catalogados como una empresa que requiere mantener sus operaciones, somos esenciales para los abastecimientos de una serie de cadenas productivas”, explicó respecto de la producción de materia prima para los productos derivados del tissué, como sanitarios y de higiene personal.

DESAFÍOS Y PROTOCOLOS

Augusto Robert agregó que en lo que respecta al abastecimiento y la cadena logística, como el embalaje, la industria alimenticia, la industria farmacéutica y los embalajes en general, “son hoy día necesarios con todo lo que dice relación con el comercio electrónico, entonces el packing juega un rol muy fundamental”.

Por ello, se adoptan acciones basadas en la prevención: “nosotros estamos adoptando una serie de medidas, ya veníamos con una marcha blanca para poder reiniciar las operaciones. Nuestro edificio corporativo que se encuentra en Los Ángeles el día lunes ya está cerrado; volvemos por supuesto todos los que tenemos funciones o roles más administrativos al trabajo desde la casa y mantenemos obviamente nuestra operación con todos los estándares de seguridad que hemos implementado desde el mes de marzo, pero obviamente volviendo al mismo discurso y una nueva fuerza a los cuidados y medidas preventivas”

DE BIOBÍO AL SUR

En las regiones del Maule y Los Ríos, la industria mantiene operaciones de manera directa e indirecta con aproximadamente 15 mil personas. “Del total, el 70% se concentra en las provincias de Biobío y también en Malleco, donde hay una concentración bien importante de nuestras operaciones. Tenemos un centro industrial relevante, la planta Pacífico y la planta de tableros PlayWood que están en la comuna de Collipulli, en la localidad de villa Mininco”.

En ese sentido, subrayó que “el desafío es bien relevante, el que tenemos todos los días para mantener esta operación y que sea obviamente con todos los cuidados y protocolos que hemos definido internamente y también los que ha establecido la Autoridad Sanitaria”.

En torno a otras instancias, manifestó que “estamos incorporando también algunas medidas adicionales particularmente en algunas faenas o en centros industriales donde podemos detectar algún foco, estamos haciendo también algún tipo de pesquisa con laboratorios de la zona que nos están ayudando a realizar estos PCR, porque nos permiten también de manera preventiva ir identificado algún caso asintomático, pero que efectivamente pueda ser portador del virus”.

CONTINGENCIA EN LA INDUSTRIA

“En general, no hemos tenido brotes. Cada vez que ha habido casos por supuesto que nos comunicamos con la Autoridad Sanitaria, hemos sido constantemente fiscalizados”, aseguró respecto de la fiscalización realizada desde municipios, mientras que del nivel regional “han visitado nuestros centros industriales, conocen nuestros protocolos, que han ido madurando, que están muy establecidos, hacemos buenos controles, pero sin duda no podemos dejar de hacer un llamado a la población, estamos en fiestas de fin de año, se están acercando y es muy importante que mantengamos obviamente no solo nuestros puestos de trabajo, sino que nuestro entorno laboral, los cuidados y las medidas preventivas que ya todos conocemos”, finalizó Augusto Robert, gerente de Asuntos Públicos de CMPC Celulosa.