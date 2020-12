Con una cicletada y velatón se conmemoró a Jaime Aedo: familiares y amigos pidieron justicia tras su muerte

Bajo la convocatoria transversal de Victoria Sáez, viuda de Jaime Aedo, la Universidad Santo Tomás y la Agrupación Ciclistas Los Ángeles, se realizó en la emblemática Plaza Pinto, una velatón y cicletada en memoria del fallecido docente, quien fue atropellado mientras circulaba en su bicicleta, por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga, en el sector avenida Las Industrias, a la altura del kilómetro 514.

A dos meses del trágico accidente, sus amigos y conocidos se reunieron nuevamente. “Queremos que se haga justicia, esperamos que la persona responsable no siga conduciendo, no queremos que otra familia pase por un momento tan difícil como lo hicimos nosotros. Esperamos que esto se detenga y que no existan más ciclistas muertos. El culpable aún está manejando y puede volver a cometer otro delito”, aseveró Victoria Sáez viuda de Jaime Aedo y una de las organizadoras de la instancia.

Durante la jornada que comenzó alrededor de las 18:30 horas, los ciclistas congregados en la emblemática plaza angelina realizaron una velatón para luego partir en dirección al lugar del accidente, donde se emplazó una “animita” construida con una bicicleta blanca empotrada en el suelo.

Desde la asociación Ciclistas Los Ángeles, Paula Mella una de sus fundadoras y vocera se refirió a esta convocatoria y su fin explicando que “con este tipo de manifestaciones queremos generar conciencia en la población, al mismo tiempo que generamos presión en las autoridades. Al igual que hacemos un llamado a la comunidad, respecto a que si alguien sabe algo sobre el paradero del chofer culpable del atropello de “Tito” haga llegar la información. Estamos muy dolidos por esta situación, saldremos a la calle a demostrar nuestro descontento. Dado el gravísimo aumento de ciclistas fallecidos durante el último tiempo”.

Cabe mencionar que “Ciclistas Los Ángeles” es una agrupación que nació el año 2016, “con la idea de poder motivar el uso de la bicicleta para que la gente pudiera salir, para poder darnos a conocer y luchar por nuestros derechos”, señaló Katia Beltrán, otra de las fundadoras del movimiento.