La Seremi de Gobierno de Biobío no descarta que Los Ángeles retroceda en el Plan Paso a Paso

En un nuevo reporte, la Seremi de Salud informó ayer 83 casos nuevos de Coronavirus para la provincia de Biobío, con lo que el territorio llegó a un total acumulado de 7.686, de los cuales 483 se encuentran en posibilidad de diseminar la enfermedad.

La mayoría de ellos corresponden a Los Ángeles, que superó todo récord de casos diarios con 76 adicionales, y además lideró la cifra regional de casos activos con 335, superando a Concepción que consignó 302.

Sobre dicha alza, la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno en Biobío Francesca Parodi, conversó con “Conexión San Cristóbal”, instancia en la que no descartó medidas más restrictivas para la capital provincial.

“Nosotros trabajamos para no decretar cuarentenas, porque entendemos los efectos nocivos que tienen las cuarentenas más allá de lo eficiente que son en el control del virus (…) Los Ángeles ha tenido un aumento importante de casos y esos aumentos han decretado una Fase Dos”, explicó.

Parodi añadió que “podríamos avanzar, efectivamente, a una cuarentena total en Los Ángeles o en Concepción, o en las diferentes comunas (…) las características de Los Ángeles, hace que sea, como tiene una gran expansión territorial, hace que el hacinamiento sea menor, y efectivamente ahí los diferentes criterios que toma la Seremi de Salud para poder ir decretando los diferentes pasos”.

“No queremos decretar cuarentena y eso queremos decirlo con mucha claridad, pero también hay que decir con mucha claridad que si tenemos que decretar cuarentena independiente si viene Navidad o fin de año, esa cuarentena se va a decretar, porque lo primero que tenemos que hacer es cuidar la salud”, remató.

EL RIESGO DE LAS FIESTAS

Por ahora tres comunas se encuentran en la Fase Dos del Plan de Paso en la provincia de Biobío, las que, de llegar a las fiestas de fin de año en esa condición, deberán someterse a algunas restricciones.

El aforo máximo de viviendas será de 15 personas, incluyendo a los residentes, con lo que se busca limitar la capacidad de reunión que tiene cada las familias.

En tanto el toque de queda para Navidad será entre 02:00 AM y hasta las 05:00 AM del día 25 de Diciembre, mientras que en Año Nuevo será entre las 02:00 del día 1 de Enero y hasta las 07:00 AM horas de la misma jornada.

En el caso particular de la región de Biobío, se ha establecido que el origen de los contagios corresponde en siete de cada diez a reuniones familiares o sociales, de ahí la preocupación por las festividades que se conmemoran en Diciembre.