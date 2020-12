C-Funk estrenó su nuevo single y videoclip denominado "Poppin"

Hace algunos días ya está disponible en YouTube el nuevo video clip de C-Funk, nada menos que para su más reciente hit solista “Poppin”, que fue presentado en agosto pasado junto a su lado b, “Every Morning Smile” (M&E Discos), como adelanto de lo que será su nuevo disco de estudio que estará listo en 2021.



La obra visual de “Poppin”, fue dirigida por Guayi Mas en los estudios Jama Bros, y tuvo la actuación de Josefina Fiebelkorn, y remotamente desde San Francisco, el norteamericano Rojai grabó su participación para el video. Además de dos bailarinas que junto a C-Funk, completan el cuadro de filmación y presencia en el estudio que contó con las respectivas medidas sanitarias y distanciamiento social.



“El video es bastante minimalista, porque es un trabajo hecho en pandemia. Por distancia social, no pudimos juntar a mucha gente, ni pudimos usar muchos elementos. Estéticamente, cumple una gran función la iluminación, están los instrumentos musicales antiguos y hay una cosa de mucho color, también con el formato de alta calidad de la cámara”, describe Cristián C-Funk Moraga.



Así, música y letra se integran al video clip con las actuaciones y el proceder de liberación que tiene la canción. Un material audiovisual hecho en pandemia, con recursos de este contexto: “Si bien la letra no es hecha en esta etapa, coincidentemente tiene mucho que ver. El video complementa con la música en la actitud y en cómo se cuenta. Josefina (Fiebelkorn) es mi invitada a cantar, pero ella es una tremenda actriz y se roba toda la película en el video”, comenta el artista.



Por otra parte, “la letra habla de escapar de la rutina hacia lugares más excitantes, casi fantasiosos. Y esta sensación se ha acrecentado por la pandemia. El video refleja personajes aislados en sus mundos personales, deseando liberarse y compartir con otros cuerpos, principalmente a través del baile. La música también nos puede unificar a la distancia a través del ritmo y las vibraciones, en una gran coreografía”, agrega Guayi Mas, director del video clip de Poppin.

