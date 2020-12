Diputado Velásquez fue sorprendido durmiendo en plena discusión por el retiro del 10 por ciento

El diputado Pedro Velásquez (Independiente, ex DC y ex PRI) dejó una particular postal durante el debate del segundo retiro del 10% que este jueves fue aprobado por la Cámara. Así, durante la discusión de la iniciativa el parlamentario fue captado recostado sobre su silla durmiendo una siesta, hecho que generó diversas reacciones en redes sociales.

Su siesta en la Sala en plena discusión del segundo retiro del 10% se suma a otras controversias protagonizadas por el diputado que representa al distrito 5 (Cuarta Región).

Recientemente, el ex militante de la DC y del PRI fue acusado de agredir verbalmente a su colega Marisela Santibáñez. “Eres una mierda”, le habría dicho Velásquez tras la votación de la censura a la mesa de la Cámara.

En junio de este año, el parlamentario independiente alineado con la bancada radical protagonizó un escándalo mayor y que le valió ser sancionado por la Comisión de Ética de la Cámara. A través de un video difundido en redes sociales, se pudo ver a Velásquez reaccionar violentamente ante una conductora en la ruta 5. “Si hubiera sido así, el combo en el hocico que te doy no te lo quita nadie”, fueron las palabras del honorable.