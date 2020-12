Los Ángeles presentó ayer la mayor cantidad de casos diarios de Covid-19 a nivel nacional

Un nuevo récord exhibió Los Ángeles este martes, luego que la Seremi de Salud de la Región del Biobío informara 71 casos diarios de coronavirus, superando así el máximo alcanzado la jornada del 12 de noviembre, donde se consignaron 58.

Dejando atrás a Temuco, Puerto Montt e incluso Concepción, la capital provincial se convirtió en la comuna con peores indicadores diarios en Chile, no así con la de mayor número de activos (259).

Con preocupación recibió el alcalde Esteban Krause las cifras ya que, dijo, “estamos en Fase Dos y seguimos aumentando los contagios, los números que nos ha señalado el Ministerio de Salud es una situación que nos llama a la reflexión, en el sentido de que hay que hacer un llamado más fuerte a la población en cuanto al autocuidado”.

Ante la cierta posibilidad de un retroceso en el Plan Paso a Paso, el edil indicó que “no queremos que se nos declare por parte del Ministerio de Salud una medida más estricta, sería una situación muy muy difícil para nosotros enfrentarlo, y si no hay un cambio de actitud, si no hay un cambio de formas de enfrentar la pandemia, principalmente por nuestras vecinas y vecinos, el control se va a dificultar aún más”.

Krause fue a su vez crítico con la labor del Minsal y recalcó que “tienen que mejorar la fiscalización, la Municipalidad de Los Ángeles ha hecho un esfuerzo importante por poner funcionarios, vehículos, equipamiento a disposición de la Autoridad Sanitaria, pero lamentablemente estos números no se modifican, no cambian, y lo que se viene a nosotros si no cambiamos, viene una medida mucho más fuerte”.

NUEVOS CONTAGIOS

Considerando que los nuevos contagios siguen saliendo de brotes familiares y laborales, desde la Seremi de Salud llamaron a consultar oportunamente en caso de presentar dos o más síntomas asociados a Covid-19.

Cecilia Soto, encargada de la Unidad de Salud Pública de la repartición regional, hizo ver que “estamos teniendo personas que están consultando tardíamente, con mayor cantidad de síntomas, entonces al tercer día es muy tarde”, considerando que han tenido contacto con otros y por ende probablemente ya propagaron el virus de fácil transmisión.

“Está la disposición de hacer búsqueda activa, de hecho en algunas búsquedas activas no se ha logrado la cantidad total, porque algunas personas están reticentes a hacerse el examen”, sostuvo la profesional, por lo que llamó a las personas a participar de los testeos masivos que además, son gratuitos.

Cabe mencionar que hoy en Los Ángeles la Dirección Comunal de Salud realizará dos BAC, ambos en el sector sur de la ciudad, donde se concentra un número importante de casos. Así, se dispondrá de test PCR en el Cesfam Sur y en el Entre Ríos, entre las 9 de la mañana y las 14 horas, procedimiento al que se puede acceder solo con carnet de identidad.