Segundo 10%: Gobierno descarta retiro forzoso para los deudores de alimentos

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, criticó, la iniciativa parlamentaria que pretende generar un retiro forzoso de parte de los fondos de pensiones a los deudores de pensión alimenticia. La secretaria de Estado aseguró que toda la ciudadanía terminaría pagando la deuda.

“No puede ser que los niños en nuestro país estén recibiendo los recursos que les corresponden en virtud de las pensiones de alimentos cuando haya un retiro extraordinario. No puede ser que esos padres que no han financiado los alimentos de sus hijos, vean disminuidos sus fondos para una futura pensión porque, en definitiva, lo que va a ocurrir es que esos padres no se van a hacer cargo de las pensiones de alimentos, sino que a futuro va a ser la sociedad completa la que lo va a tener que financiar a través del Pilar Solidario”, explicó Zaldívar.

La titular de Previsión Social hizo énfasis en que los padres que no están al día con las pensiones alimenticia terminarán siendo beneficiarios del Pilar Solidario, por lo que, según su juicio, no sería suficiente que se hiciera ese retiro forzoso desde los fondos de AFP.