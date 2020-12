El artista Charly Benavente explora ritmos latinos en su nuevo disco "Merkén"

El artista penquista Charly Benavente lanzó su segundo álbum titulado “Merkén”, el que se suma a sus trabajos anteriores como “San Osvaldo” y el ep “Las Fotos de Ayer”. Este nuevo disco explora diferentes ritmos latinoamericanos, mezclando además sonidos más modernos y urbanos, además de contar con la colaboración de artistas nacionales como Vicente Cifuentes, Camilo Zicavo y la cantante peruana Lorena Blume.

Para desarrollar la creación de “Merkén”, Charly Benavente se inspiró en su cercanía con la música para componer. “Antes yo estaba centrado en la guitarra acústica y los sonidos orgánicos, un lenguaje muy tradicional. Pero con este disco y el trabajo junto a Andrés (Landón) exploré mucho los ritmos latinos y me atreví a meterme en áreas que no conocía mezclando el bolero con beats del Trap, o una samba con bronces, o los elementos andinos que incluimos en la canción “La Cueva del Toro”, cuenta el artista.

En cuanto al videoclip de la canción “Ay amor, hay dolor”, esta pieza audiovisual estuvo dirigida por el equipo de Botánica Films y fue rodado en las cercanías de la comuna de San Felipe. “Ay amor, hay dolor” es una canción que abraza la bachata, pero que también mezcla tintes de reggae y guitarras lloronas. “Esta canción le canta a la traición, al despecho y al abandono y alude a una ruptura amorosa y hace referencia al dolor, pero plantea que, a pesar de padecer esas heridas, siempre habrá un rayo de luz para salir a flote”, detalla Charly Benavente.

El disco “Merkén” fue producido por Andrés Landón, ganador del Grammy Latino por “Déjenme Llorar” de la mexicana Carla Morrison, y registra trabajos para Natalia Lafourcade y Paz Court. Al respecto, Charly Benavente comenta que “con Andrés no sólo aprendí de su experiencia musical, sino que esencialmente me enseñó a mantener la calma, a tener paciencia y a entender que estos procesos conllevan una maduración, lo cual no viví con mi primer álbum. Fue un tremendo aprendizaje”.