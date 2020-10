COLMED Los Ángeles: "Estamos muy cerca de retroceder"

Ayer, Los Ángeles alcanzó por segunda jornada consecutiva la cifra diaria más alta de casos nuevos y activos de coronavirus en la región del Biobío, lo que tiene a la comuna en la mira del Ministerio de Salud, al presentar 178 enfermos en posibilidad de diseminar la enfermedad.

El seremi de Salud de Biobío, Héctor Muñoz, indicó que si bien preocupa el alza de contagios, la tasa de incidencia sigue siendo baja, por lo que enfatizó “el día jueves se toma una determinación”.

El jefe regional precisó que en dicha jornada se reúnen “con el equipo nacional, antes no se decide, nosotros no tenemos la determinación, si no que el jueves se decide lo que pasa en Los Ángeles, y la evolución de las cuatro comunas en fase dos (Cabrero, Yumbel, Laja y San Rosendo) también”.

Por su parte el presidente del capítulo local del Colegio Médico, doctor Luis Medina, dijo que “en estos momentos estamos muy cerca de retroceder en el Plan Paso a Paso, con todas las consecuencias que ello pueda traer, por lo mismo queremos hacer nuevamente un llamado tanto a las autoridades como a la comunidad a ser responsables”.

Y pidió “mayores esfuerzos para lograr un adecuado control de la pandemia en la provincia de Biobío, dentro de ellos una mayor fluidez en la oportunidad de información relevante para la estrategia testeo, trazabilidad y aislamiento de la Seremi”.