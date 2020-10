Padecer cáncer en tiempos de pandemia: la realidad que enfrentan los pacientes para acceder a tratamiento

De acuerdo a lo establecido en el plan nacional del cáncer, incluso desde antes que fuera aprobada la ley que protege a los pacientes que padecen dicha enfermedad, desde marzo de este año el Servicio de Salud Biobío cuenta con una enfermera de enlace oncológico.

Su rol es fundamental a la hora de hacer el nexo entre los diferentes centros de salud que atienden a una determinada persona, con el fin de asegurar la continuidad y fluidez en su tratamiento.

Diana Hernández, profesional que ostenta dicho cargo a nivel local, explicó que si bien este puesto no fue creado a raíz de la pandemia, ha permitido brindar un acompañamiento a los pacientes oncológicos en tiempos difíciles, por el riesgo de contraer Covid-19.

“Se ha vuelto muy complejo que un paciente quiera viajar a otra ciudad, quiera tal vez exponerse en otro hospital, porque muchos de nuestros pacientes ni siquiera desean salir de sus hogares a su Cesfam o al hospital local a atender, entonces mucho menos ellos quieren viajar a otra ciudad a alguna atención a pesar de que la requieran por su diagnóstico de cáncer, pero es mucho mayor el temor al riesgo de contagios por Covid”, declaró la profesional.

Por este motivo, en el marco de las coordinaciones con el hospital Guillermo Grant Benavente (centro de referencia), se implementó un móvil exclusivo para el traslado de los pacientes oncológicos que viajan desde la provincia de Biobío hasta Concepción.

“Nos contactamos con ellos, les explicamos primero que están citados a Concepción, que deben ir en tal fecha, les comentamos que el traslado puede hacerse de forma segura y le comentamos lo que nosotros ofrecemos que es este móvil”, relató Hernández.

Para quienes, por ejemplo, por condiciones de movilidad, no puede optar a dicho vehículo, se tramita otra alternativa de viaje, ya que el fin de las gestiones es que no pierda la hora médica, independiente de la prestación a la que vaya a acceder.

PACIENTES FELICES

Sorprendentes son los testimonios de dos pacientes de Los Ángeles que debieron trasladarse por varios meses hasta Concepción para recibir radio y quimioterapia. Partían los lunes y se hospedaban hasta el viernes en la Casa de la Corporación del cáncer, desde donde salían diariamente a su centro de tratamiento.

Pastor Guedez, de 72 años, es venezolano y lleva un año y medio en Chile. Fue diagnosticado el 2019 de cáncer a la próstata y hace poco terminó de forma exitosa sus 38 sesiones de terapia, por lo que hoy está feliz y agradecido.

“La atención es magnífica, los médicos me trataron muy bien, los traslados que me hacían de aquí a Concepción, allá me esperaba otro traslado que me llevaba a Talcahuano, en la casa de hogar era magnífico, nos daban hasta cuatro comidas, nos atendían muy bien las enfermeras. En mi país imposible, y con esta situación no habría tenido yo la posibilidad de hacerme este tratamiento”, declaró a Diario La Tribuna.

Con respecto a las medidas sanitarias, aseveró que “se tomaban todas las medidas, las precauciones, cada cuatro horas cambio de mascarilla, transporte cómodo, grande y manteníamos la distancia”.

En tanto Pedro Cerda, de 58 años, fue diagnosticado en octubre del 2019 de cáncer al colon, y también concluyó con éxito su proceso de radioterapia y quimioterapia. Feliz, cuenta que hace algún tiempo le hicieron una resonancia que mostró la disminución prácticamente total de su tumor.

“La última semana de terapia, yo no me quedé en el hogar y del Servicio de Salud nos estuvieron llevando en una van, todo bien resguardado, con todas las medidas de seguridad, así que no tuve temor”, señaló.

Pese a ello, reconoció que “si no hubiera tenido dichas facilidades habría sido muy complicado, porque acá en el Servicio de Salud nos daban los pasajes, furgón con conductor, enfermera, personas que nos hacían el aseo en el hogar, entonces fue una estadía espectacular”.