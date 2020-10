Preocupación en Los Ángeles por aumento significativo de casos Covid-19

Tras la suma de los casos que quedaron pendientes del informe del Ministerio de Salud este lunes, y los reportados ayer, la provincia sumó un centenar de contagios en solo 48 horas, lo que es todo un récord para estos meses de pandemia, en que se cuenta un acumulado de 4.902 afectados, de los cuales 534 permanecen activos.

Si bien el seremi de Salud de Biobío, Héctor Muñoz, no descartó tomar medidas más restrictivas para Los Ángeles, que hasta ayer presenta a 193 personas en posibilidad de diseminar el virus, las autoridades locales aseguran que han trabajado arduamente para no llegar a eso.

Consultado por Diario La Tribuna, el alcalde Esteban Krause, indicó que “a la luz de las cifras, si es que no hay una tendencia hacia la baja en la próximas semanas, obviamente comenzamos a correr riesgos de que eso se pueda decretar. No podemos permitir que las cifras se nos escapen, hemos tenido la posibilidad de salvarnos de la cuarentena, salvarnos de los cordones sanitarios, tenemos presente que esas con medidas restrictivas con un alto impacto económico y emocional”.

Es así como a pocos días del uno de noviembre, el edil solicitó formalmente que “no se abran los recintos de los cementerios, salvo para sepultaciones y que este sea un día común y corriente, y que no tengamos abiertos estos lugares, eso disminuiría de forma importante la cantidad de personas dando vuelta en algunos sectores. Lo otro que es importante es que la autoridad sanitaria refuerce la fiscalización en los espacios comerciales”.

LAS CIFRAS

La Dirección Comunal de Salud de Los Ángeles, lleva un conteo paralelo al de la Seremi del ramo en base a los exámenes reportados por los laboratorios y al seguimiento de los pacientes. Es así como en junio registró 494 casos, en julio 435, 300 en septiembre y en lo que va hasta el 20 de octubre ya se informan 318.

Al respecto Marta Aravena, directora comunal de Salud, sostuvo que ello se debe a “brotes familiares, más que brotes laborales, pero esto es preocupante, no vemos con muy buen augurio esto, porque las personas sin duda están cansadas, todos estamos cansados, todos, no solamente las personas que no son de Salud, los trabajadores de la salud están sumamente cansados, porque tenemos que lidiar con esto todos los días”.

Sobre un eventual retroceso en el plan Paso a Paso, Aravena aseveró que “cualquier medida que se adopte, que sea en beneficio de la comunidad nosotros vamos a estar absolutamente de acuerdo, y vamos a poner todo de nuestra parte para que se cumpla”.