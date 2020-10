Comunas en Fase 2 tuvieron buen comportamiento en primer fin de semana de cuarentena

Una disminución importante de la movilidad de los habitantes de Laja, Cabrero, Yumbel y San Rosendo fue posible apreciar en el centro de dichas comunas durante este fin de semana, de acuerdo a lo que constató el equipo periodístico de Diario La Tribuna en terreno.

Durante el día, muy pocas personas se atrevieron a salir a la calle, e incluso, algunos vecinos increpaban a los pocos afuerinos, explicando que se encontraban en cuarentena, medida que se mantendrá los fines de semana y festivos, hasta que avancen en el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.

Los alcaldes coinciden en que, si se llegó a este punto, fue debido a la irresponsabilidad y el relajo de la población en cuanto a las medidas sanitarias, por lo que ahora, junto a sus municipios, están colaborando con las nuevas disposiciones, y a la vez, pidiendo el compromiso de la ciudadanía.

En Laja, el edil Vladimir Fica sostuvo que “como municipalidad contamos con 14 funcionarios para hacer fiscalizaciones; hicimos un plan el cual ha dado resultado, y estamos contentos de que esto vaya funcionando de buena forma; nosotros vamos a hacer nuestra pega, a la gente y a los ciudadanos les corresponde hacer su parte, no salir de sus casas y estar resguardados”.

Su par de Yumbel, Juan Cabezas, desde el Cruce Reunión, indicó que “hemos devuelto una buena cantidad de vehículos que no vienen con sus permisos, o que vienen a la planta de revisión técnica, al santuario, que son cosas que no son de primera necesidad, la gente sabe que tienen que portar su salvoconducto para que no tengan problemas”.

En Cabrero, el ambiente fue tranquilo este fin de semana, informó el alcalde Mario Gierke, quien precisó que las conversaciones preventivas se han extendido al mundo privado. “Estuvimos con todo el equipo de profesionales de Masisa, que ven directamente el tema Covid; fue una conversación extensa, en donde pudimos explicar varias cosas y solicitar a la empresa que tome todos los resguardos necesarios para poder cuidar a los trabajadores y a sus familias. Lo que solicitamos fue una búsqueda activa de casos”.

Por su parte, el jefe comunal de San Rosendo, Rabindranath Acuña, aseveró que el fenómeno actual se registra porque “se da harto el compartir entre familias, y esta familia se expande también a las amistades y a los vecinos, y eso ha pasado, es no entender que estamos en un tiempo complicado, en un tiempo que es diferente, en el cual se nos ha pedido solamente estar con nuestra familia con la cual convivimos, con la cual dormimos, y ese es el relajo que hemos estado viendo y que yo le llamo indisciplina”.

DETENIDOS

Tras una serie de coordinaciones entre personal del Ejército, de Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Autoridad Sanitaria y los Municipios, se desarrollaron fiscalizaciones en las cuatro comunas en Fase 2, tanto de día como de noche.

En esa línea, el Prefecto de Carabineros de Biobío, coronel Luis Rozas, sostuvo que se efectuaron “controles aleatorios en dichos sectores, procediéndose a la detención de distintos sujetos por infringir el artículo 318 del Código Penal, antecedentes que son puestos a disposición del Ministerio Público”.

De esta forma, el número de detenidos por comuna, como suma de los patrullajes diurnos y nocturnos, fue de 14 en Yumbel, 11 en Laja, dos en San Rosendo y uno en Cabrero.

En ese contexto, el coronel Iván Aguilera, jefe del Destacamento de Montaña N°17 “Los Ángeles”, llamó a la comunidad a cumplir las disposiciones de forma individual para tener efectos colectivos.

“La estrategia es individual; yo llamo a todos y cada uno de los habitantes de la provincia de Biobío a evitar ser contacto estrecho de nadie, y para eso simplemente tienen que mantener su mascarilla puesta, no estar a menos de un metro de distancia, no ingresar a lugares que son vulnerables a la norma sanitaria, y con el trabajo individual de cada persona, se puede cumplir”.

Finalmente, desde la Autoridad Sanitaria indicaron que no se iniciaron sumarios asociados a dichos incumplimientos, ya que los procedimientos fueron de índole policial y, por ende, derivados a la justicia.