Alcaldes de comunas que retrocederán en Plan Paso a Paso piden a la comunidad cumplir nuevas disposiciones

Cabrero es una de las comunas más complicadas a causa de la pandemia, ya que después de Los Ángeles concentra el mayor número de personas en posibilidad de diseminar el virus. Según el último reporte del Minsal, son 68 los activos, de los cuales ocho están hospitalizados, y seis en residencias sanitarias.

El alcalde Mario Gierke señaló, a través del Facebook Municipal, que se estaban preparando “para poder apoyar a todos los vecinos que se han visto afectados por esta pandemia, pero lamentablemente, por la cantidad de casos que tiene hoy día nuestra comuna hemos tenido que retroceder”.

“No nos pidan a nosotros queridos vecinos, que estemos en cada lugar, en cada casa, con cada ciudadano, porque no podemos, porque no tenemos la cantidad de personas, y porque no nos corresponde, porque el autocuidado viene de ustedes, de cada uno de ustedes y nadie puede decir que no ha escuchado el mensaje de cómo podemos evitar contagiarnos con el Covid-19”, aseveró el edil.

En tanto el alcalde de Yumbel, Juan Cabezas, valoró la iniciativa, aunque sostuvo que “pienso que debiera haber sido antes, porque aquí llega mucha gente de segundas viviendas, que vienen de zonas de cuarentena, la forma cómo se las arreglan ellos para acceder a la comuna nuestra no lo sé”.

Y agregó que “esta es una medida que nosotros estábamos pidiendo, de hacer controles sanitarios, de tomar medidas preventivas, porque estas son medidas preventivas, y no esperar que se divulgue esta pandemia, se vaya en alza, por lo tanto esto va a significar tratar de aplacar este coronavirus que nos está atacando fuertemente”.

En la misma línea, el jefe comunal de Laja, Vladimir Fica, recibió esta noticia, luego que en su solo día se reportaran 18 contagios para el territorio que lidera, lo que atribuye a “una responsabilidad de todos”.

“Aquí los más perjudicados son nuestros adultos mayores, ya que los mayores de 70 años no van a poder salir, nuestros niños, y todos, creo y lamento que tengamos que pasar por esta fase, pero siento que sí es necesario tomar esta decisión, porque el resguardo de la salud es lo principal”.

La autoridad añadió que el alza de casos obedece a una búsqueda activa que se realizó en coordinación con los estamentos de Salud, y argumentó que “había que hacerlo, era necesario, para controlar este tema. Nosotros hemos tomado muchas acciones y medidas, pero si no van de la mano con el apoyo y la responsabilidad de los vecinos, aunque coloques 20 equipos a tomar PCR no se va a solucionar este tema”.

En San Rosendo también existe preocupación, aunque es la comuna con el menor número de casos acumulados, con solo 37 en estos siete meses, no obstante el alcalde Rabindranath Acuña valoró la decisión, para restringir las visitas que cada fin de semana llegan sin mayor preocupación.

Por ello, se estableció “el cierre de parques y plazas, yo creo que las vamos cerrar con cintas de demarcación, además de intensificar la presencia de Carabineros, y la sanitización de espacios públicos, ya sean estos abiertos o cerrados”.

Al igual que sus pares, Acuña recalcó que “gran parte de los brotes que San Rosendo tiene son a raíz de este compartir en familia, que en tiempos normales es bienvenido por supuesto, pero como estamos en esta situación de pandemia internacional evidentemente eso ya es anómalo”.