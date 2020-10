Mujer que apuñaló a su bebé recibió rebaja de condena por su estado mental

El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a siete años de cárcel a la mujer declarada culpable del asesinato de su hijo de un año y cinco meses, en julio de 2018, a quien apuñaló varias veces para luego tratar de suicidarse.

En su fallo, el tribunal explicó que, si bien por el delito de parricidio la pena correspondiente va de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo, decidió bajarla en dos grados por considerar que la mujer es “víctima de por vida” del crimen y su estado mental al momento de perpetrar el delito.

“Teniendo en cuenta el estado mental en que se encontraba la sentenciada al momento de cometer el delito, que a juzgar de la forma de comisión, el anuncio previo sobre su ocurrencia, la adicción a las drogas y el alcohol, las circunstancias familiares que da cuenta y el deseo de terminar su vida llevándose de ésta a su hijo, solo puede justificarse de un obrar sin conciencia al borde del actuar de un enajenado”, consigna el fallo.

Días antes de lo ocurrido la mujer había alertado por Facebook lo que pretendía hacer.

“Hoy sábado 28 de julio mi vida junto a la de mi hijo menor terminan. Mi vida no tiene sentido. Estoy vacía por dentro. Siento que nadie me quiere y no tengo un norte ni un sur. Yo con mi hijo menor nos vamos de este mundo y no quiero dejarlo en esta vida…”, escribió antes de cometer el delito.