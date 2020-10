Ciclistas Los Ángeles: “Exigimos justicia por Tito y queremos generar conciencia en la comunidad”

Marisel Venegas Díaz

Continúan las reacciones en la comunidad angelina por la muerte del conocido psicólogo y académico Jaime “Tito” Aedo, quien fue atropellado el fin de semana en avenida Las Industrias en Los Ángeles, mientras circulaba en su bicicleta, accidente que le causó la muerte y cuyo victimario se dio a la fuga sin prestar ningún tipo de ayuda.

Ante este trágico hecho que hoy enluta a la comunidad deportiva de la capital provincial, la agrupación Ciclistas Los Ángeles, realizó una cicletada como forma de protesta por la muerte de Jaime Aedo y, asimismo, para generar conciencia en quienes son conductores y se encuentran en la ruta con personas que salen a andar en bicicleta o a trotar.

La convocatoria reunió a un gran número de asistentes, entre los que contaban: familias, deportistas, niños, excolegas de Tito, alumnos, etcétera. La comunidad se volcó hacia el punto de encuentro que fue la Plaza Pinto angelina.

LA EDUCACIÓN VIAL

En esta convocatoria que juntó a muchos deportistas y familias completas, también se efectuó una charla realizada por un joven ciclista, quien comentó a viva voz la importancia de cumplir con los requisitos que exige la ley. “La ley dice que no podemos ir por la vereda, sino todos por la calle, para no chocar con los peatones, y la calle no le pertenece solo al automovilista, sino que también a los ciclistas, tenemos que aprender a compartir para que no se generen más tragedias como esta” indicó Edgardo Cruz.

El joven resaltó la importancia del uso del casco, las luces delanteras y traseras las que, deben ser amarillas o blancas y rojas, respectivamente. Las bicicletas deben contar con reflectantes, en la parte de los pedales, también en las ruedas, ya que de esta forma se logra cumplir con la visibilidad necesaria para que los conductores logren respetar la distancia con el ciclista.

“Hace unos años salió la ley de convivencia vial y quisimos hacer esta especie de educación a la comunidad porque hay muchas personas que no cumplen con esta normas, entonces quisimos concientizar a las personas y que tengan claro cuáles son sus deberes y derechos en la calle” explicó Edgardo.

LA SED DE JUSTICIA

El motivo principal por el que se reunió la ciudadanía en la Plaza Pinto en esta cicletada que fue convocada por la agrupación Ciclistas Los Ángeles, fue para visibilizar y generar conciencia en el respeto que se debe tener con quienes salen a la ruta a practicar algún deporte, ya sea trote o ciclismo, actividad que le costó la vida a Jaime Aedo debido a la imprudencia de un conductor que se dio a la fuga. Este lamentable hecho causó indignación en los angelinos y así lo manifestó Katia Beltrán, una de las administradoras de Ciclistas Los Ángeles.

“Debido a la muerte de uno de nuestros queridos ciclistas, hemos convocado a esta ciclomarcha para dar a conocer nuestra molestia e indignación ante lo sucedido con Tito, además porque la persona que lo atropelló se dio a la fuga, lo que nos da mucha rabia, porque no fue capaz de prestar ayuda luego de cometer la imprudencia” argumentó la joven.

Katia también dijo que la ciudad tiene poca seguridad en torno a lo que es ciclovía, ya que la avenida Las Industrias está sucia y los automovilistas pasan a exceso de velocidad, poniendo en peligro la vida de quienes salen a realizar deporte.

“Queremos mostrar nuestra tristeza y nuestro malestar por lo sucedido, por la víctima fatal que se produjo por culpa de un conductor que no respetó la distancia y que además se dio a la fuga. Nos parece impresentable y queremos que se haga justicia” enfatizó Katia.

Cabe destacar que el recorrido de la ciclomarcha partió en la Plaza Pinto y luego conectó a los manifestantes hasta donde estaba siendo velado Jaime Aedo y luego los llevaría a colocar velas frente a la Universidad Santo Tomás para finalizar nuevamente en la plaza.

