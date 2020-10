Cámara de Diputados rechaza la acusación constitucional contra Jaime Mañalich

El libelo había sido presentado justo hace un mes, el pasado 13 de septiembre -en el último día de plazo establecido por la Constitución- por un grupo de parlamentarios del Frente Amplio, el PC, el PR y el PPD, y se le acusabaal exministro de haber presuntamente infringido la Constitución “al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población” y del “ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa”.

Durante la sesión, el mismo Mañalich tomó la palabra para reconocer que “ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido, y me arrepiento que eso haya ocurrido, y pienso especialmente en los alcaldes y las alcaldesas“.

“Pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a quien yo traté duramente en un momento, pienso muy particularmente en el alcalde (Rodolfo) Carter, en el alcalde (Germán) Codina, que fueron personas muy activas, muy vehementes también en su planteamiento”, precisó.

En este contexto, el exministro dijo “aprovecho de terminar estas palabras pidiendo sinceras desculas por aquellos malos ratos a esas personas”.

En tanto, la defensa del médico, el abogado Gabriel Zaliasnik, apuntó que de aprobarse el texto “la única y verdadera consecuencia” que esto tendrá “será la muerte cívica del ciudadano Jaime Mañalich”, al ya haber renunciado al cargo.