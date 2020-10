Un genio entre nosotros: connotado científico japonés trabaja en un supermercado de El Tabo

Motoe Kato es un eminente científico japonés que, por estos días agitados de pandemia, trabaja como esmerado reponedor de productos en el supermercado Aragón del balneario de El Tabo. Está titulado en medicina veterinaria en una universidad de Japón, con grado de doctor en biología molecular, investigador en inmunología y trasplantes, además de contar con proyectos en el Oak Ridge National Laboratory y en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos.

Incluso, estuvo postulando al Premio Nobel de Ciencias, según comentan sus asombrados vecinos del balneario cercano a San Antonio.

El científico lleva más de 25 años en Chile y afirma, en su escaso español, que “hay que trabajar para vivir”. El mejor amigo del japonés contó que el profesional “llegaba todos los días a contarle que no le iba bien, que mandaba correos electrónicos y no pasaba nada. Ha mandado más de 70 u 80 de estos a diferentes países, pero mientras él no tenga un laboratorio habilitado, no va a poder desarrollar investigaciones”.

Llegó en una gira que hizo el ex Presidente Eduardo Frei a Tokio, luego de ser invitado por la embajada a un evento donde conoció al ex rector de la Universidad de Chile. Motoe Kato trabajaba en el Ministerio de Salud de Japón haciendo investigaciones genéticas y hoy está en Chile viviendo las vicisitudes de la pandemia y la cesantía.