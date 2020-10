Fiscalía anuncia formalización del diputado Hugo Gutiérrez por amenazas contra personal de la Armada

El fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Regional de Tarapacá solicitó una audiencia de formalización contra el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada.

El hecho ocurrió el 8 de agosto, en medio de un control realizado por funcionarios de la institución en Iquique, provocando un tenso intercambio entre ambas partes, según consta en un video que se viralizó tras los hechos, y en el cual el parlamentario se negó al control.

La indagatoria, llevada adelante por el fiscal Eduardo Ríos, comenzó luego de la presentación de dos denuncias, una de ellas de la Gobernación Marítima, por el hecho que se conoció a través de un video publicado en las redes sociales, donde se aprecia como el legislador se niega a ser fiscalizado por efectivos navales en el sector de Cavancha -en el marco de la pandemia de COVID-19- y los interpela haciendo alusión a su cargo en el Congreso.

Algunas de las frases que emitió Gutiérrez en ese instante fueron: “Yo soy la autoridad”, “Ustedes no pueden controlarme”, “Yo tengo que denunciar a quienes me controlan”, “Cuando me pasa a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla” y “Yo soy más autoridad que usted”.